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Связан и похоронен с морской свинкой: археологи нашли мумию возрастом до 1200 лет

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 16:21
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Археологи в Перу на окраине Лимы обнаружили древнюю мумию мужчины 18-22 лет, который перед смертью закрыл лицо руками
Археологи нашли в Перу необычное захоронение мумии
Археологи нашли в Перу необычное захоронение мумии / Фото: Getty Images

Мумия возрастом от 800 до 1200 лет была найдена в погребальной камере в 24 километрах от столицы Перу.

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Мужчина, умерший примерно в 18-22 года, был связан веревками и закрывал лицо руками, пишет Phys.org.

Вместе с ним в погребальной камере были обнаружены скелеты морской свинки Анд и собаки. В погребальной камере были также обнаружены следы кукурузы и других овощей.

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Археолог Питер Ван Дален назвал находку "своеобразной и уникальной". Кахамаркилья, где проживал умерший мужчина, был городским центром.

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В нем могли проживать от 10 до 20 тысяч человек. Город был построен примерно в 200 году до нашей эры.

Напомним, ранее ученые раскрыли загадку исчезновения древней цивилизации, которую называют "Китайской Венецией".

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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