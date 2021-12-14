Разлетится, как лобовое стекло: ледник размером с Британию откалывается от Антарктиды

На одном из крупнейших ледников материка – плавучей части ледника Туэйтс – в ближайшие пять-десять лет могут произойти катастрофические изменения

Глобальное потепление уничтожит ледник размером с Британию / Фото: Wikipedia, Pixabay

Исследователи из США и Великобритании интенсивно изучают Туэйтс из-за скорости его плавления.

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Плавучая часть ледника Туэйтс до сих пор была относительно стабильной, но в ближайшие годы может "разлететься, как лобовое стекло автомобиля", пишет BBC.

Ледник уже сбрасывает в океан 50 млрд тонн льда в год. Пока это оказывает ограниченное влияние на уровень моря, но если весь лед растает, это может поднять высоту океанов на 65 см.

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Тут надо понимать, что Туэйтс – ледник размером с Великобританию или Флориду, и скорость его оттока за последние 30 лет увеличилась вдвое.

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Ученые отправляют желтую подводную лодку "Боути Макбоутфейс" под плавучий лед Туэйтса, чтобы собрать данные о температуре воды, направлении течения и турбулентности.

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Миссии продолжительностью от одного до четырех дней будут очень рисковыми, так как морское дно чрезвычайно пересечено, и Боути может однажды не вернуться, переживают исследователи.

Напомним, ранее мы уже писали, что Арктика начнет активно таять к концу XXI века. Это может привести к вымиранию ряда животных и затоплению целых регионов.