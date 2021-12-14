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Розлетиться, як лобове скло: льодовик розміром із Британію відколюється від Антарктиди

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
14 грудня, 16:10
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На одному з найбільших льодовиків материка – плавучій частині льодовика Туейтс – у найближчі п'ять-десять років можуть статися катастрофічні зміни.
Глобальне потепління знищить льодовик розміром із Британію
Глобальне потепління знищить льодовик розміром із Британію / Фото: Wikipedia, Pixabay

Дослідники зі США та Великобританії інтенсивно вивчають Туейтс через швидкість його плавлення.

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Плавуча частина льодовика Туейтс досі була відносно стабільною, але найближчими роками може "розлетітися як лобове скло автомобіля", пише BBC.

Льодовик вже скидає в океан 50 млрд тонн льоду на рік. Поки що це впливає на глобальний рівень моря, але якщо весь лід розтане, це може підняти висоту океанів на 65 см.

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Тут треба розуміти, що Туейтс – льодовик розміром із Великобританію чи Флориду, і швидкість його відтоку за останні 30 років збільшилася вдвічі.

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Вчені відправляють жовтий підводний човен "Боуті Макбоутфейс" під плавучий лід Туейтса, щоб зібрати дані про температуру води, напрямок течії та турбулентності.

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Місії тривалістю від одного до чотирьох днів будуть дуже ризиковими, оскільки морське дно надзвичайно перетнуте, і Боуті може одного разу не повернутися, переживають дослідники.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що Арктика почне активно танути до кінця XXI століття. Це може призвести до вимирання низки тварин та затоплення цілих регіонів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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