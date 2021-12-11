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Дождь вместо снега: Арктика начнет активно таять к концу века

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
11 декабря, 18:30
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Дождь заменит снег в качестве наиболее частых осадков в Арктике, поскольку климатический кризис нагревает северную ледяную шапку планеты
Потепление в Арктике может привести к вымиранию животных и наводнениям в Европе
Потепление в Арктике может привести к вымиранию животных и наводнениям в Европе / Фото: Pixabay

Переключение со снега на дождь произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее, с серьезными последствиями.

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Сегодня в Арктике выпадает больше снега, чем дождя, но это изменится, как показывают, если мир потеплеет на 3 градуса, пишет The Guardian.

Обещания, данные странами на Конференции ООН по изменению климата 2021, могут удержать повышение температуры до все еще катастрофического уровня 2,4 градуса, если их выполнят.

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Даже если повышение глобальной температуры сохранится на уровне 1,5-2 градуса, в районах Гренландии и Норвежского моря все равно будут преобладать дожди.

В центральной части Арктики осенью 2060 или 2070 года также будет больше дождя, если выбросы углерода не будут сокращены. Ранние модели предсказывали такой исход к 2090 году.

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Последствия перехода будут серьезными – от ускорения глобального потепления и повышения уровня моря до таяния вечной мерзлоты до проседания дорог и массового голода северных оленей.

Олени, карибу и овцебыки не смогут добраться до травы, которая им нужна, чтобы выжить, и это может привести к их вымиранию.

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Ученые полагают, что быстрое нагревание в Арктике может также усилить экстремальные погодные явления, такие как наводнения и волны тепла в Европе, Азии и Северной Америке.

Напомним, ранее ученые рассказали, как выглядела бы планета Земля, если бы человечества не существовало.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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