Дождь вместо снега: Арктика начнет активно таять к концу века

Переключение со снега на дождь произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее, с серьезными последствиями.
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Сегодня в Арктике выпадает больше снега, чем дождя, но это изменится, как показывают, если мир потеплеет на 3 градуса, пишет The Guardian.
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Обещания, данные странами на Конференции ООН по изменению климата 2021, могут удержать повышение температуры до все еще катастрофического уровня 2,4 градуса, если их выполнят.
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Даже если повышение глобальной температуры сохранится на уровне 1,5-2 градуса, в районах Гренландии и Норвежского моря все равно будут преобладать дожди.
В центральной части Арктики осенью 2060 или 2070 года также будет больше дождя, если выбросы углерода не будут сокращены. Ранние модели предсказывали такой исход к 2090 году.
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Последствия перехода будут серьезными – от ускорения глобального потепления и повышения уровня моря до таяния вечной мерзлоты до проседания дорог и массового голода северных оленей.
Олени, карибу и овцебыки не смогут добраться до травы, которая им нужна, чтобы выжить, и это может привести к их вымиранию.
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Ученые полагают, что быстрое нагревание в Арктике может также усилить экстремальные погодные явления, такие как наводнения и волны тепла в Европе, Азии и Северной Америке.
Напомним, ранее ученые рассказали, как выглядела бы планета Земля, если бы человечества не существовало.