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Белые медведи начали охотиться на северных оленей из-за недостатка льда

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 14:52
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Группа исследователей засняла на камеру охоту короля Арктики на северного оленя на норвежском архипелаге Шпицберген
Северный олень попал в рацион белого медведя
Северный олень попал в рацион белого медведя

Белые медведи все чаще охотятся на наземных животных, чтобы компенсировать их ограниченный доступ к тюленям.

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Так, группа исследователей впервые засняла на камеру охоту короля Арктики на северного оленя на норвежском архипелаге Шпицберген 21 августа 2020 года, пишет Phys.org.

Анализируя этот факт, ученые пришли к выводу, что таянием морского льда белый медведь может изменить свой рацион.

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С некоторого времени летом морской лед отступает и уносит с собой тюленей, которые составляют основной источник пищи белого медведя. В то же время численность оленей непрерывно растет.

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Поэтому молодой самке, попавшей на видео, пришлось преследовать самца северного оленя в ледяных водах.

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Сцена была настолько необычной, что Изабела Кулашевич, биолог из Гданьского университета, написала книгу "Полярная биология" вместе с двумя коллегами.

Там отмечается, что на Шпицбергене, чуть более 1000 километров от Северного полюса, около 300 белых медведей живут рядом с около 20 тыс. северных оленей.

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Помимо тюленей и оленей, белые медведи питаются яйцами, птицами, грызунами и даже дельфинами.

Тем не менее, ни новый вид в пищевой цепочке, ни дополнительные варианты питания не спасут белых медведей в Баренцевом море от исчезновения уже в этом столетии, говорят исследователи.

Напомним, ранее ученые рассказали подробности пятого массового выпирания.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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