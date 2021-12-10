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Разрушительные цунами и Огненное Кольцо: ученые предупредили о катастрофах будущего

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
10 декабря, 14:38
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Последствия вулканической активности в Тихом океане через 50-70 лет будут намного серьезнее, чем предполагалось ранее, считают ученые
Цунами станут разрушительнее через 50 лет
Цунами станут разрушительнее через 50 лет / Фото: Pixabay

Через несколько десятков лет повышение уровня моря во всем мире будет очень значительным, а это значит, что нас ждут серьезные климатические катастрофы.

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Исследователи должны учитывать повышение уровня моря оценке будущих рисков, считают профессора Тин Дура и Роберт Вайс из Технологического института Вирджинии, пишет Phys.org.

В исследовании описывается, как так называемое Огненное Кольцо - серия тектонических плит – сталкивается с гигантской Тихоокеанской плитой.

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Это приведет как к сейсмической, так и к вулканической активности. Поскольку Огненное Кольцо охватывает Тихий океан, сильные землетрясения обязательно вызовут цунами.

Цунами смогут добраться из Аляски до Южной Калифорнии
Цунами смогут добраться из Аляски до Южной Калифорнии / Фото: Pixabay

Огромные волны распространятся через весь Тихий океан, затронув береговые линии за тысячи километров.

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У побережья Аляски тектонические плиты образовали разлом длиной в 4000 км. В этом районе могут возникать цунами, поражающие западное побережье США, особенно Южную Калифорнию.

Исследование показало, что землетрясение магнитудой 9,1 может вызвать цунами с амплитудой в 1 метр в портах Лос-Анджелеса и на Лонг-Бич, а уже это может вызвать потери до 4,2 млрд долларов.

Напомним, ранее ученые рассказали, что белым людям придется стать темнее, чтобы выжить в новом климате.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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