Разрушительные цунами и Огненное Кольцо: ученые предупредили о катастрофах будущего

Через несколько десятков лет повышение уровня моря во всем мире будет очень значительным, а это значит, что нас ждут серьезные климатические катастрофы.
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Исследователи должны учитывать повышение уровня моря оценке будущих рисков, считают профессора Тин Дура и Роберт Вайс из Технологического института Вирджинии, пишет Phys.org.
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В исследовании описывается, как так называемое Огненное Кольцо - серия тектонических плит – сталкивается с гигантской Тихоокеанской плитой.
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Это приведет как к сейсмической, так и к вулканической активности. Поскольку Огненное Кольцо охватывает Тихий океан, сильные землетрясения обязательно вызовут цунами.
Огромные волны распространятся через весь Тихий океан, затронув береговые линии за тысячи километров.
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У побережья Аляски тектонические плиты образовали разлом длиной в 4000 км. В этом районе могут возникать цунами, поражающие западное побережье США, особенно Южную Калифорнию.
Исследование показало, что землетрясение магнитудой 9,1 может вызвать цунами с амплитудой в 1 метр в портах Лос-Анджелеса и на Лонг-Бич, а уже это может вызвать потери до 4,2 млрд долларов.
Напомним, ранее ученые рассказали, что белым людям придется стать темнее, чтобы выжить в новом климате.