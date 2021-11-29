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Белым людям придется стать темнее, чтобы выжить в новом климате

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 17:47
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Людям и животным придется адаптироваться к глобальному потеплению, изменив размеры мозга, отдельных частей тела, а также став темнее
В результате глобального потепления кожа людей станет темнее
В результате глобального потепления кожа людей станет темнее / Фото: Pixabay

Изменение климата и глобальное потепление ускорили темпы адаптации животных, но вскоре изменятся и люди.

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В частности, из-за потепления увеличится выработка меланина – пигмента, который "отвечает" за цвет кожи, волос и глаз, пишет Sasapost.

Таким образом, кожа белых людей со временем станет темнее. Люди с темной кожей будут лучше переносить экстремальные температуры.

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В то же время, чтобы выжить, люди с белой кожей должны будут адаптироваться, изменив уровни секреции меланина.

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Согласно исследованию Кембриджского университета, климат изменит также размеры тела и мозга человека.

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Эти размеры уже менялись неоднократно. Холод их увеличивал, а тепло, наоборот, уменьшало. Из-за нынешнего глобального потепления тело и мозг человека станут меньше.

В результате люди столкнутся с проблемами с памятью, речью, трудностями в обучении и снижением мозгового кровообращения.

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Конечно, изменения климата – это не только проблема человека. Животным тоже приходится адаптироваться, чтобы выжить.

Например, клюв у нескольких видов австралийских попугаев, а также у североамериканской певчей птицы, увеличился на 10% с 1871 года.

У некоторых видов мышей изменился размер хвоста, ряд птиц уменьшился, чтобы лучше подготовить себя к новым климатическим условиям.

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Рыжая белка изменила период спаривания, чтобы приспособиться к изменению климата, так же сделали отдельные виды птиц.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему фараоны бросили строить пирамиды.

Также мы писали о том, что белые медведи не смогут пережить это столетие в Баренцевом море.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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