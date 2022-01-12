Прорыв в трансплантации: сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку

Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу.
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По словам хирургов Медицинского центра Университета Мэриленда, пациент после нее чувствовал себя хорошо, пишет The New York Times.
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Несмотря на то, что в 2021 году более чем 41 тысяче американцев были пересажены органы, ощущается острая их нехватка, и тысячи людей умирают, не дождавшись трансплантации.
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Поэтому ученые лихорадочно работали над созданием свиней, чьи органы не были бы отвергнуты человеческим телом.
Благодаря новым технологиям редактирования генов хирурги в Нью-Йорке успешно пересадили почку свиньи человеку с мертвым мозгом всего за несколько месяцев до этой операции.
Конечно, до массовой пересадки органов свиней далеко: Беннетт решил сделать ставку на экспериментальное лечение, потому что не видел другого выхода.
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Сердце, пересаженное Беннетту, было получено от свиньи, предоставленной компанией Revivico из Блэксбурга, штат Вирджиния. Животное прошло 10 генетических модификаций.
В том числе, в геном свиньи-донора были вставлены шесть генов человека, чтобы сделать свиные органы более толерантными к иммунной системе людей.
Ранее, напомним, мы писали о том, что пациент впервые в мире получил 3D-глаз.