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Астронавты в космосе стареют быстрее: ученые объяснили, почему

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 07:20
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Новое исследование обнаружило еще одну проблему для астронавтов: в условиях микрогравитации старость будет наступать раньше
Старение в космосе будет быстрее
Старение в космосе будет быстрее / Фото: Pixabay

Кроме того, что радиация разрушает ДНК человека, его репликация также подвержена ошибка в условиях, в которых находятся астронавты за пределами Земли.

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Как следствие, на МКС или будущих станциях на других планетах люди будут стареть быстрее, чем дома, пишет Washington Newsday.

Ученые хотели посмотреть, могут ли ферменты точно копировать ДНК в клетках с учетом микрогравитации.

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Они смогли проверить это в самолете, летящем по параболической схеме, когда почти невесомость повторяет космические условия.

Космические лучи, как выяснили ученые ранее, повышают риски рака, генетических аномалий у растущего плода и будущего потомства, деградации тканей и катаракты.

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Теперь понятно, что излучение также разрушает клетки и способствует возникновению заболеваний, которые обычно связаны со старением.

Напомним, ранее мы писали, что будет с телами первых колонистов Марса.

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Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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