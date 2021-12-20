Браслеты, якобы защищающие от 5G, оказались радиоактивными

Ожерелья и аксессуары, которые продавали в Нидерландах как защиту людей от мобильных сетей 5G, оказались радиоактивными

Людям продавали ожерелья от 5G, излучающие радиацию / Фото: Getty Images

Голландский орган по ядерной безопасности выпустил предупреждение о десяти продуктах, которые якобы защищают от 5G, но испускают опасное ионизирующее излучение.

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Среди них – маска для сна Energy Armor, браслет и ожерелье, а также браслет для детей Magnetix Wellness, пишет BBC.

Продавцам в Нидерландах, которые продают эти устройства, также сообщила, что дальнейшая продажа запрещена и должна быть немедленно остановлена, о чем нужно сообщить покупателям.

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Власти Нидерландов призвали людей не использовать продукты, которые могут нанести вред при длительном ношении, и подчеркнули, что нет никаких доказательств вреда сетей 5G для здоровья.

Сети 5G не опасны, а вот "защита" от них оказалась радиоактивной, фото Getty Images

Всемирная организация здравоохранения также заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и принципиально не отличаются от существующих сигналов 3G и 4G.

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Дело в том, что в мобильных сетях используются неионизирующие радиоволны, которые не повреждают ДНК.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему астронавты в космосе стареют быстрее.