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На Apple Watch подали в суд: могут вздуться и ранить руку

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
12 декабря, 13:00
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На Apple подали судебный иск, в котором утверждалось, что каждая когда-либо созданная модель Apple Watch имеет "небезопасный дефект"
Умные час от Apple могут быть опасными
Умные час от Apple могут быть опасными / Фото: Apple

Дело в том, что в устройстве умных часов нет внутреннего пространства для размещения вздувшейся батареи.

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В коллективном иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, утверждается, что Apple Watch имеют "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу безопасности", пишет appleinsider.

Речь идет обо всех моделях, произведенных за это время, от оригинальных Apple Watch до Apple Watch Series 6.

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По мнению истцов, в часах отсутствует какое-либо решение для предотвращения или смягчения опасности отсоединенного, разбитого или треснувшего экрана часов.

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Причина в недостатке пространства, выделенного внутри устройства для прямоугольной литий-кобальт-оксидной батареи.

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Нехватка места может вызвать проблемы, если батарея внезапно вздувается: она надавит на экран снизу вверх, в результате чего он отсоединится от Apple Watch.

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В процессе экран расколется или разобьется, "обнажив свои острые как бритва края" для пользователей.

В иске упоминается несколько истцов, у которых были проблемы с вздутием батареи на их моделях Apple Watch.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут принимать звонки на Apple Watch без телефона.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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