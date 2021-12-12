На Apple Watch подали в суд: могут вздуться и ранить руку

Дело в том, что в устройстве умных часов нет внутреннего пространства для размещения вздувшейся батареи.
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В коллективном иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, утверждается, что Apple Watch имеют "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу безопасности", пишет appleinsider.
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Речь идет обо всех моделях, произведенных за это время, от оригинальных Apple Watch до Apple Watch Series 6.
По мнению истцов, в часах отсутствует какое-либо решение для предотвращения или смягчения опасности отсоединенного, разбитого или треснувшего экрана часов.
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Причина в недостатке пространства, выделенного внутри устройства для прямоугольной литий-кобальт-оксидной батареи.
Нехватка места может вызвать проблемы, если батарея внезапно вздувается: она надавит на экран снизу вверх, в результате чего он отсоединится от Apple Watch.
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В процессе экран расколется или разобьется, "обнажив свои острые как бритва края" для пользователей.
В иске упоминается несколько истцов, у которых были проблемы с вздутием батареи на их моделях Apple Watch.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут принимать звонки на Apple Watch без телефона.