Украинцы смогут принимать звонки на Apple Watch без телефона

С помощью сотовой связи в Apple Watch теперь можно совершать вызовы, отвечать на сообщения, и получать уведомления, даже если устройство iPhone не находится рядом

Теперь Apple Watch можно пользоваться, оставив телефон дома / Фото: Apple

Компания разместила на своем сайте инструкцию о том, как получать сообщения и звонки, а также отвечать на них с помощью "умных часов", даже если вы не взяли с собой телефон.

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Сотовую связь можно будет активировать при первой настройке Apple Watch для себя или для члена своей семьи, пишет Apple.

Это значит, что в ближайшее время модель часов с поддержкой LTE появятся в продаже и в нашей стране. До этого момента такая функция была доступна только за пределами Украины.

Разные операторы с членом семьи

Чтобы подключиться, стоит сначала убедиться, что на iPhone и Apple Watch установлена ​​последняя версия программного обеспечения.

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Нужно также проверить, что эта функция точно поддерживается оператором, и тарифный план разрешает ее использование.

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Важно: iPhone и Apple Watch должны быть подключены к одному и тому же оператору, и при настройке связи на "умных часах" вы должны находиться в зоне его покрытия.

При этом на часах, которые настраиваются для члена семьи, может использоваться оператор, отличный от вашего на iPhone.

Как настроить связь для себя

Чтобы начать настройку новых часов, найдите опцию "настройки сотовой связи", а затем следуйте инструкциям на экране.

Вы также можете настроить сотовую связь для себя позже таким образом:

Откройте приложение Apple Watch на iPhone;

Перейдите на вкладку "Мои часы" и нажмите "Сотовая связь";

Нажмите "Настроить сотовую связь".

Следуйте инструкциям настройки для оператора сотовой сети, позвоните ему в случае проблем.

Связь с членами семьи без iPhone

Можно также настроить Apple Watch с поддержкой сотовой связи для членов семьи, у которых нет iPhone.

Если ваш оператор сотовой связи поддерживает использование управляемых Apple Watch, вы можете добавить часы в свой тарифный план при настройке.

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Найдите параметр "настройки сотовой связи", а затем следуйте инструкциям на экране.

Если вы с самого начала не сделали этого, нужно следовать следующей инструкции:

Откройте приложение Watch на iPhone;

Нажмите "Все часы", выберите член Apple Apple Watch, затем коснитесь "Готово";

Коснитесь "Сотовая связь", а затем — Настройка "сотовой связи";

Следуйте инструкциям настройки для оператора сотовой сети, свяжитесь с ним в случае необходимости.

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Чтобы просмотреть номер телефона, привязанный к часам Apple Watch члена семьи после настройки сотовой связи, перейдите в раздел "Параметры" на часах и выберите "Телефон".

Напомним, ранее в сеть слили новые подробности об iPhone 14: он получит титановый корпус и крутую камеру.