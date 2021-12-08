Telegram обновил сразу много функций: что стало доступно пользователям

Пользователи могут теперь удалять сообщения в чатах Telegram за день и писать сообщения и ответы от имени канала.
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Запрет на скриншот и пересылку
Администраторы получили возможность делать контент доступным только для их участников, запретив подписчикам не только сохранять и пересылать фото и видео, но и делать снимки экрана.
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Включается защита от копирования и пересылки так:
- заходите в профиль чата;
- жмете на пункт "Тип группы/канала";
- жмете "Запретить копирование".
Кроме того, теперь можно будет отправлять каналу запрос на присоединение, его рассмотрит администратор.
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Администраторы-боты также могут попросить пользователя принять правила сообщества перед вступлением, пройти тест или сделать небольшое пожертвование.
Чистка сообщений и блок на звонки
Удалить контент за конкретный период можно только в личных чатах при личных каналах.
Вам понадобится:
- нажать на плашку с датой, которая видна при прокрутке сообщений в чате;
- выбрать в календаре период для очистки.
В любом чате при этом можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.
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Еще одна новинка: можно выбрать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на конкретных устройствах, и каким устройствам запрещено принимать звонки.
Писать от лица каналов
Теперь пользователь может выбрать один из своих каналов, чтобы оставлять от его имени сообщения в чатах.
Для этого понадобится следующее:
- зайти в окно переписки в чате;
- нажать слева на свою же аватарку от поля ввода;
- выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения.
Все последующие сообщения, отправленные в этом чате, будут подписаны названием и изображением выбранного канала, вы также будете это видеть.
Текст на фото и курсив для Apple
Последнее, что придумали разработчики – для устройств с iOS 13 и выше теперь поддерживается распознавание англоязычного текста на фото, его можно выделять и копировать.
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А в подписях к картинкам и видео на iOS теперь поддерживается любое форматирование, что уже было возможно на Android.
Напомним, ранее стало известно, какие смайлики стали самыми популярными в 2021 году.
Кроме того, Google объявил, что чаще всего искали украинцы через поисковик в этом году.