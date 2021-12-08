Telegram обновил сразу много функций: что стало доступно пользователям

Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление, добавив анонимные сообщения и функцию запрета на хранение или пересылку любого контента в чатах

Telegram добавил сразу несколько функций

Пользователи могут теперь удалять сообщения в чатах Telegram за день и писать сообщения и ответы от имени канала.

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Запрет на скриншот и пересылку

Администраторы получили возможность делать контент доступным только для их участников, запретив подписчикам не только сохранять и пересылать фото и видео, но и делать снимки экрана.

Включается защита от копирования и пересылки так:

заходите в профиль чата;

жмете на пункт "Тип группы/канала";

жмете "Запретить копирование".

Кроме того, теперь можно будет отправлять каналу запрос на присоединение, его рассмотрит администратор.

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Администраторы-боты также могут попросить пользователя принять правила сообщества перед вступлением, пройти тест или сделать небольшое пожертвование.

Теперь каналы можно защитить от копирования контента

Чистка сообщений и блок на звонки

Удалить контент за конкретный период можно только в личных чатах при личных каналах.

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Вам понадобится:

нажать на плашку с датой, которая видна при прокрутке сообщений в чате;

выбрать в календаре период для очистки.

В любом чате при этом можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

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Еще одна новинка: можно выбрать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на конкретных устройствах, и каким устройствам запрещено принимать звонки.

Переписку за определенный период теперь просто можно удалить

Писать от лица каналов

Теперь пользователь может выбрать один из своих каналов, чтобы оставлять от его имени сообщения в чатах.

Для этого понадобится следующее:

зайти в окно переписки в чате;

нажать слева на свою же аватарку от поля ввода;

выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения.

Писать сообщения в чаты теперь можно от лица своих каналов

Все последующие сообщения, отправленные в этом чате, будут подписаны названием и изображением выбранного канала, вы также будете это видеть.

Текст на фото и курсив для Apple

Последнее, что придумали разработчики – для устройств с iOS 13 и выше теперь поддерживается распознавание англоязычного текста на фото, его можно выделять и копировать.

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А в подписях к картинкам и видео на iOS теперь поддерживается любое форматирование, что уже было возможно на Android.

Смартфонам Apple разрешили копировать текст на фото

Напомним, ранее стало известно, какие смайлики стали самыми популярными в 2021 году.

Кроме того, Google объявил, что чаще всего искали украинцы через поисковик в этом году.