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Огонь в космосе: телескоп прислал невероятно красивое фото туманности

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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18 января, 15:37
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Астрономы с помощью телескопа APEX смогли сфотографировать туманность Пламя, сделав рекордно детализированный снимок
В туманности Пламя обнаружили еще одну туманность
В туманности Пламя обнаружили еще одну туманность / Фото: Cambridge Astronomical Survey Unit

Изучив фото, они открыли новую туманность – глобулу туманности Корова - почти идеально круглую, похожую на сферическое облако без звезд.

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Ученые смогли также проследить молекулярные потоки, огромные ветры и нанести на карту молекулярный газ в различных областях туманности, пишет Science Alert.

Шарообразную туманность используют для изучения структуры и динамики облаков и попробуют понять природу и свойства самого скопления.

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Сама туманность Пламя, которую снимали изначальна, близка к знаменитой туманности Конская Голова и является частью Комплекса Молекулярных Облаков Ориона в созвездии Ориона.

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Этот участок является одним из наиболее хорошо изученных и отображаемых участков ночного неба, однако новые инструменты позволяют и тут открыть что-то новенькое.

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Напомним, ранее мы писали о том, что телескоп показал Звездные паруса "корабля Арго" в космосе.

Кроме того, сообщалось, что ученые создают самую большую 3D-карту космоса с миллионами галактик.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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