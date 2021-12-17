Вакцина против старения сработала на мышах: когда ее проверят на людях

Исследователи проверили на мышах экспериментальную вакцину против старения, продлив жизнь грызунам и обратив вспять некоторые признаки возрастных заболеваний

Ученые надеются доработать вакцину от старости для людей / Фото: Pixabay

Новая вакцина, разработанная в Национальном институте старения, нацелена на клетки, которые перестали размножаться из-за повреждения или стресса.

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Экспериментальную вакцину проверили на мышах в возрасте около года и убедились, что в возрасте 1,5 года они остались более подвижными и жили немного дольше, пишет Live Science.

Это первый шаг на пути к созданию аналогичной вакцины для людей, но большой вопрос заключается в том, будет ли эта она безопасной.

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Чтобы это понять, придется провести дополнительные исследования на животных, в том числе приматах, и уже после – испытания на добровольцах-людях.

Накопление стареющих клеток, как поясняют ученые, способствует множеству возрастных заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера и атеросклероз.

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Предполагается, что в случае успешной проверки вакцины ее можно будет делать людям в 50 лет, чтобы продлить им жизнь.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему астронавты в космосе будут стареть быстрее.