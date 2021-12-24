Рождество в космосе: астронавтам привезли на МКС индейку и любимый пирог

Корабль Dragon, который доставил на МКС около трех тонн грузов, в том числе привез астронавтам на станции рождественские подарки и праздничный ужин

Астронавтам привезли на МКС пирог и индейку / Фото: NASA

Все подарки еще не раскрыли, ведь Рождество только близится, но среди продуктов к празднику на орбите назвали традиционную индейку.

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Кроме того, космонавты получили стручковую фасоль, рыбу и несколько копченых морепродуктов, рассказал глава программы космической станции NASA Джоэл Монтальбано.

Астронавтам также доставили любимый фруктовый пирог, добавил он. А вот выпить астронавты не смогут.

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Дело в том, что система рециркуляции воды на МКС очень хрупкая, и она может быть перегружена любым количеством алкоголя.

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Напомним, как мы уже писали ранее, ракета Falcon 9 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Она успешно доставила около 3 тонн груза для исследовательских экспериментов и материалов для экипажа.

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Ранее ученым также удалось вырастить перец чили на орбите, после чего астронавты устроили вечеринку с тако.