Рождество в космосе: астронавтам привезли на МКС индейку и любимый пирог

Все подарки еще не раскрыли, ведь Рождество только близится, но среди продуктов к празднику на орбите назвали традиционную индейку.
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Кроме того, космонавты получили стручковую фасоль, рыбу и несколько копченых морепродуктов, рассказал глава программы космической станции NASA Джоэл Монтальбано.
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Астронавтам также доставили любимый фруктовый пирог, добавил он. А вот выпить астронавты не смогут.
Дело в том, что система рециркуляции воды на МКС очень хрупкая, и она может быть перегружена любым количеством алкоголя.
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Напомним, как мы уже писали ранее, ракета Falcon 9 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Она успешно доставила около 3 тонн груза для исследовательских экспериментов и материалов для экипажа.
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Ранее ученым также удалось вырастить перец чили на орбите, после чего астронавты устроили вечеринку с тако.