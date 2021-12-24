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Рождество в космосе: астронавтам привезли на МКС индейку и любимый пирог

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
24 декабря, 18:22
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Корабль Dragon, который доставил на МКС около трех тонн грузов, в том числе привез астронавтам на станции рождественские подарки и праздничный ужин
Астронавтам привезли на МКС пирог и индейку
Астронавтам привезли на МКС пирог и индейку / Фото: NASA

Все подарки еще не раскрыли, ведь Рождество только близится, но среди продуктов к празднику на орбите назвали традиционную индейку.

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Кроме того, космонавты получили стручковую фасоль, рыбу и несколько копченых морепродуктов, рассказал глава программы космической станции NASA Джоэл Монтальбано.

Астронавтам также доставили любимый фруктовый пирог, добавил он. А вот выпить астронавты не смогут.

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Дело в том, что система рециркуляции воды на МКС очень хрупкая, и она может быть перегружена любым количеством алкоголя.

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Напомним, как мы уже писали ранее, ракета Falcon 9 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Она успешно доставила около 3 тонн груза для исследовательских экспериментов и материалов для экипажа.

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Ранее ученым также удалось вырастить перец чили на орбите, после чего астронавты устроили вечеринку с тако.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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