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Перша жінка на Місяці та Марсі: Байден продовжив роботу США на МКС

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 січня, 12:30
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Адміністрація президента США Джо Байдена зобов'язалася продовжити роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року
/ Фото: NASA

Це не означає, що рівно в 2030 станція точно закриється, але астрономи сподіваються тоді вже замінити її комерційними місіями.

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Про намір влади США поки продовжити роботу з МКС оголосив сьогодні адміністратор NASA Білл Нельсон, пише космічне агентство.

Це означатиме продовження співпраці з партнерами в таких країнах:

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  • Європі – Європейське космічне агентство;
  • Японії – Японське агентство аерокосмічних досліджень;
  • Канаді – Канадське космічне агентство;
  • Росія – Державна космічна корпорація Роскосмос.

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Участь США в роботі МКС сприятиме інноваціям і конкурентоспроможності, впевнені в NASA.

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Це також сприятиме різноманітності в космосі – зокрема, відправці першої жінки та першого кольорової людини на Місяць та на Марс, вважають учені.

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Продовження операцій до 2030 року забезпечить плавний перехід до одного або кількох комерційних напрямів наприкінці 2020-х років, сподіваються в NASA.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічне агентство має намір вивести МКС із експлуатації до 2030 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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