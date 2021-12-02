NASA готовит МКС к закрытию через 8 лет: как люди попадут на Марс

NASA может вывести МКС из эксплуатации в 2030 году и надеется на развитие частных станций, которые помогут человечеству попасть на другие планеты

NASA надеется, что частные космические станции помогут людям попасть на Марс / Фото: NASA

Коммерческие космические станции станут ключевой ступенькой на пути человечества к Марсу и другим планетам.

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НАСА стремится отправить астронавтов на Луну в этом десятилетии и на Красную планету в 2030 годах, но МКС тут уже не поможет, пишет Space.

В соответствии с текущими планами агентства, связанные с этими полетами исследования не будут завершены к 2030 году – предполагаемой дате вывода МКС из эксплуатации.

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Что интересно, официально МКС утверждена для работы только до 2024 года, но ее работу могут растянуть еще на 6 лет.

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В связи с приближением даты закрытия NASA поощряет открытие и развитие частных космических станций, чтобы заполнить любые пробелы в орбитальных исследованиях.

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Например, хьюстонская компания Axiom Space планирует в ближайшие два года совершить четыре полета на МКС с частным экипажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Первый из этих полетов состоится уже в феврале 2022 года. Axiom планирует запустить коммерческий модуль на МКС в сентябре 2024 года, а затем отправить еще три модуля.

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С доставкой четвертого модуля станция получит возможность работать автономно от МКС, а затем и отделиться, чтобы стать независимой космической станцией следующего поколения.

Она получит модернизированные помещения для экипажа, увеличенную грузоподъемность и специальный модуль с производственной и исследовательской лабораториями.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты МКС не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом.