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NASA готовит МКС к закрытию через 8 лет: как люди попадут на Марс

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 07:15
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NASA может вывести МКС из эксплуатации в 2030 году и надеется на развитие частных станций, которые помогут человечеству попасть на другие планеты
NASA надеется, что частные космические станции помогут людям попасть на Марс
NASA надеется, что частные космические станции помогут людям попасть на Марс / Фото: NASA

Коммерческие космические станции станут ключевой ступенькой на пути человечества к Марсу и другим планетам.

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НАСА стремится отправить астронавтов на Луну в этом десятилетии и на Красную планету в 2030 годах, но МКС тут уже не поможет, пишет Space.

В соответствии с текущими планами агентства, связанные с этими полетами исследования не будут завершены к 2030 году – предполагаемой дате вывода МКС из эксплуатации.

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Что интересно, официально МКС утверждена для работы только до 2024 года, но ее работу могут растянуть еще на 6 лет.

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В связи с приближением даты закрытия NASA поощряет открытие и развитие частных космических станций, чтобы заполнить любые пробелы в орбитальных исследованиях.

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Например, хьюстонская компания Axiom Space планирует в ближайшие два года совершить четыре полета на МКС с частным экипажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Первый из этих полетов состоится уже в феврале 2022 года. Axiom планирует запустить коммерческий модуль на МКС в сентябре 2024 года, а затем отправить еще три модуля.

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С доставкой четвертого модуля станция получит возможность работать автономно от МКС, а затем и отделиться, чтобы стать независимой космической станцией следующего поколения.

Она получит модернизированные помещения для экипажа, увеличенную грузоподъемность и специальный модуль с производственной и исследовательской лабораториями.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты МКС не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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