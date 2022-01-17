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Вода пошла вспять: украинские полярники засняли невероятное последствие извержения вулкана (видео)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 января, 15:35
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Сотрудники станции "Академик Вернадский" зафискировали последствия извержения вулкана в Тихом океане, находят в 7800 км от эпицентра
Извержение вулкана в 7800 км от станции Вернадского дошло до нее волнами
Извержение вулкана в 7800 км от станции Вернадского дошло до нее волнами / Фото: Reuters

Украинские ученые зафиксировали волны, вызванные подводным вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай.

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Столб пепла от извержения силой в 5 баллов 15 января достиг более 20 км в высоту и накрыл основной остров Королевства Тонга, пишет Национальный антарктический научный центр.

Волна дошла до Антарктиды высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом, рассказали украинцы.

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Ученые смогли зафискировать изменения приливных течений океана на самописец, а также на видео.

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Украинские полярники, в то время откапывающие от снега дорожку на причал Jetty, также заметили необычное колебание вод.

Были зафиксированы и прыжки атмосферного давления – мощный взрыв вулкана можно сравнить с открытием бутылки шампанского.

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Кстати, такие же атмосферные изменения были зарегистрированы в Украине и даже на Аляске.

Напомним, ранее бы писали о том, что над ледниковым материком снова развеваются два флага Украины.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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