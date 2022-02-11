Вогняний дощ: падіння 40 супутників Ілона Маска зняли на відео

Потужна геомагнітна буря після спалахів на Сонці не дозволила супутникам вийти із безпечного режиму, щоб розпочати маневри. В результаті 40 із них повернулися в атмосферу та згоріли.
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Падіння супутників зняли на відео у Пуерто-Рико. На відео видно, як супутники чи їхні уламки вогняним дощем розсипаються у нічному небі.
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Вчені вважають, що це не останній випадок, коли мешканці Землі зможуть побачити падіння супутників Ілона Маска. Вони очікують, що такі спалахи спостерігатимуться у небі ще протягом тижня.
Раніше ми писали:
- У роботі українського супутника "Січ-2-30" відбуваються перебої через невдале розташування до Сонця.
- Українські інженери спростували інформацію про те, що у космос запустили застарілу модель супутника "Січ-2" і тому з ним поганий зв'язок.