Вогняний дощ: падіння 40 супутників Ілона Маска зняли на відео

На початку лютого SpaceX запустила 49 супутників на низьку навколоземну орбіту для збільшення інтернет-мегагрупи Starlink. Але більшість із них не досягли кінцевої точки

Супутники Ілона Маска постраждали від геомагнітної бурі / Фото: Колаж: Сьогодні

Потужна геомагнітна буря після спалахів на Сонці не дозволила супутникам вийти із безпечного режиму, щоб розпочати маневри. В результаті 40 із них повернулися в атмосферу та згоріли.

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Падіння супутників зняли на відео у Пуерто-Рико. На відео видно, як супутники чи їхні уламки вогняним дощем розсипаються у нічному небі.

Вчені вважають, що це не останній випадок, коли мешканці Землі зможуть побачити падіння супутників Ілона Маска. Вони очікують, що такі спалахи спостерігатимуться у небі ще протягом тижня.

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