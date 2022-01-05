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Несколько тонн в полете: разгонный блок российской ракеты вот-вот рухнет на Землю

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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5 января, 17:18
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Разгонный блок "Персей" ракеты-носителя "Ангара" может упасть на Землю в ближайшие несколько часов
Где рухнут остатки разгонного блока, ни астрофизик, ни Роскосмос не сообщают
Где рухнут остатки разгонного блока, ни астрофизик, ни Роскосмос не сообщают

Этот разгонный блок не смог вывести макет спутника на орбиту. В полете блок неожиданно и не по плану включил двигатели, что сменило его траекторию, развернув на 540 градусов.

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С тех пор блок дрейфует в небе на высоте около 200 км, сообщил астроном Джонатан МакДауэлл в Twitter.

Ученый Гарвар-Смитосоновского центра астрофизики уточнил, что падение может произойти в период между 15:30 5 января и 01:30 6 января по Киеву.

По словам МакДауэлла, масса "Персея" на момент запуска – около 20 тонн с топливом, масса самой конструкции – 3-4 тонны.

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Астрофизик заверил, что событий фильма "Не смотри наверх", где комета уничтожила Землю, опасаться не стоит. Роскосмос подтвердил "неконтролируемое вхождение" объекта в атмосферу.

Максимум, что может случиться – обломки повредят чью-то крышу. Но, учитывая вес, они могут и убить кого-то, если свалятся на человека или другое живое существо.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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