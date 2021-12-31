Импланты в мозгу, "машина времени" в космосе и вкус телевизора: как изменится мир в 2022 году

В 2022 году наука и технологии шагнут еще дальше вперед, а мир постепенно начнет напоминать фантастические фильмы

В 2022 году мир будет еще больше напоминать киберпанк

Во многом это случится благодаря прорывам 2021 года. Например, самый мощный телескоп в мире отправился изучать прошлое Вселенной.

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Кроме того, парализованный человек впервые отправил сообщение в Twitter силой мысли, а ученые разработали прототип искусственного интеллекта, который имитирует процессы человеческого мозга.

Тем временем робота-андроида научили воспроизводить эмоции людей, а Илон Маск пообещал спасти человечество с помощью Tesla Bot.

Мы собрали пять направлений, которые изменят современный мир и науку в 2022 году.

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Почти телепатия: Илон Маск начнет тестировать импланты на людях

Фото Getty Images

Стартап Neuralink Илона Маска собирается начать испытания на людях в 2022 году. Такой имплант призван полностью восстановить функциональность тела человека с травмой спинного мозга.

Технология позволит парализованным людям непосредственно взаимодействовать с Интернетом, используя силу мысли.

Ранее Neuralink успешно вживил соединенный с компьютером имплант обезьяне, научив ее телепатически играть в пинг-понг, и проверил технологию на свиньях.

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В то же время в вопросе связи с Интернетом через чип Маска обогнали: в декабре 2021-го парализованный австралиец Филипп О’Киф смог запостить в Twitter сообщение через имплантированное в его мозг устройство.

Чип позволяет ему отправлять электронные письма, оплачивать счета читать новости в сети.

Neuralink также обещает помочь людям, которые получили поражение мозга после травм позвоночника, онкологии или инсульта.

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Но Илон Маск хочет пойти еще дальше: технологию смогут использовать для того, чтобы загружать людям в мозг информацию – например, иностранные языки или музыку.

Кроме того, она позволит людям общаться в сети, не используя внешних устройств, и по своей сути это напоминает телепатию.

Телескоп заглянет в прошлое Вселенной

Фото NASA

Фильмы о машине времени еще пока не до конца сбылись, но мы наконец сможем увидеть очень далекое прошлое нашей Вселенной.

После 20 лет работы над телескопом Джеймса Уэбба – телескопом в 100 раз мощнее знаменитого Hubble – астрономы наконец смогли запустить его в космос 25 декабря 2021-го.

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Уже в январе-феврале 2022-го аппарат размером с теннисный корт развернет все свои зеркальные экраны, похожие на золотые соты (общий диаметр зеркала – 6,5 м), и начнет делать первые снимки.

По словам ученых, Уэбба может обнаружить признаки жизни на других планетах всего за 60 часов. Цель телескопа, в том числе – снять первые звезды и галактики, увидев свет первых звезд.

То есть, он сможет заглянуть в прошлое примерно на 13,5 млрд лет назад, что изменит взгляд на космологию и может раскрыть загадки происхождения нашей Вселенной.

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Уэбба, по последним подсчетам, может хватить на более чем 10 лет полноценной работы.

Это довольно важно с учетом того, что разработка телескопа обошлась в 10 млрд долларов. Над ним работали более 300 университетов, организаций и компаний из 29 штатов США и 14 стран.

Пока астрономы надеются на космический прорыв уже в 2022 году, Пентагон запустил программу по поиску и анализу НЛО, а NASA привлекло к работе теологов, чтобы они смогли объяснить верующим жизнь на других планетах в случае их обнаружения.

Роботы выберут продукты и напомнят про еду для кота

Вряд ли уже в 2022-м нас ждет восстание домашних роботов. Тем не менее, уже в 2021 году роботы начали работать гидами в мечети, учить детей кунг-фу в детском саду и научились разносить бокалы на вечеринках.

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По мнению технических обозревателей, прорывом нового года станет выход на рынок домашнего помощника Аmazon Astro, который станет первым универсальным домашним роботом.

Обещанный по цене в 1000 долларов, помощник напомнит о невыключенном утюге, голодном домашнем животном, составит список покупок и закажет их в магазине.

Он также умеет распознавать лица, сторожить дом, измерять давление, пульс и следить за другими показателями здоровья. Робот сможет поддерживать диалог и просто развлекать своего владельца.

Тем временем роботов могут использовать и более пугающим способом: например, в Китае появился робот-прокурор, который будет выносить обвинение людям.

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В том числе, он будет анализировать дела по статье "провоцирование неприятностей", которую часто используют для борьбы с инакомыслием.

Еще одного робота – Ameca – научили имитировать эмоции человека и защищать свое личное пространство. Например, когда инженер попытался дотронуться до носа андроида, тот схватил его за руку и отвел ее в сторону.

Другую серию роботов начинает выпускать Илон Маск: по его словам, андроиды Tesla Bot, которые разрабатывает его компания, со временем смогут полностью заменить человеческий труд.

Сам концепт робота с кодовым названием Optimus Маск представил в августе 2021-го. Первоначальная задача – поручить ему простую и рутинную работу.

Глубже в виртуальную реальность – теперь со вкусами и запахами

Постепенно в течение 2021 года мировые бренды заявляли о своем присутствии в метавселенной.

Sony, Asics и Coca-Cola заявили о своем намерении стать частью пространства NFT, а Facebook объявил о создании собственного виртуального мира.

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Это означает, что в 2022-м мы можем ожидать появления цифровых товаров и услуг, дополняющих и расширяющих возможности обычных физических товаров.

Например Nike выпускает виртуальные кроссовки, которые обещают всех обуть в виртуальном мире. Пользователи в 2021 году уже активно скупали цифровые товары.

В их числе были и очень дорогие, например, виртуальная яхта за 650 тысяч долларов и цифровые дома за миллионы долларов. Мы также писали о том, что первое смс в мире было продано за 121 тысячу долларов.

Не стоят в стороне и разработчики VR-шлемов и очков. Хотя Илон Маск и заявил, что их ношение тяжело и сравнимо с "телевизором на носу", над облегчением устройств для погружения в виртуальный мир уже работают.

Компания Sony уже презентовала прототип новой гарнитуры виртуальной реальности с OLED-дисплеями с гораздо меньшими габаритами, чем оригинальный шлем PSVR.

В 2022 году очки смешанной реальности, возможно, выпустит Apple, а уже в 2021 году Oculus продала около двух миллионов своих гарнитур Quest 2. В 2022 году эти цифры будут только расти.

Параллельно с этим виртуальная Вселенная станет еще более ощутимой: в будущем на нас будут влиять не только через зрение и слух, но и через прикосновение, вкус и запах.

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Например, инди-игра Phasmophobia уже дает своим игрокам возможность ощутить прикосновение упырей и призраков с помощью тактильного костюма.

А японский ученый в 2021 году разработал экран, который можно лизать, чтобы попробовать разные вкусы.

Кино от искусственного интеллекта и копия мозга человека

Фото: Pixabay

Машинный интеллект, нейросети и все связанные с этим технологии продолжают развиваться.

Среди трендов, которые будут актуальны в 2022 году, называют улучшение технологий распознавания речи, что позволит использовать лишь голосовые команды для написания сервисов и программ.

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Еще одна отрасль, которая продолжает активнейшим образом развиваться – автопилотирование. По словам Илона Маска, количество аварий после начала массового использования автопилотов может снизиться до 50%.

Компания Tesla пока делает наиболее значительные успехи в этом направлении. Но и конкуренты не спят: компании Waymo от Google, Apple, GM, Ford и ряд китайских стартапов также работают над этой технологией.

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Автопилотирование касается не только автомобилей. В 2022-м может появиться первое в мире судно, которое пересечет Атлантику под управлением ИИ.

Помимо этого, в 2022 году может прийти очередь машинному разуму создавать не только музыку, картины и статьи, но также игры и кино, считают разработчики.

Ученые из Сингапурского университета тем временем придумали, как заставить искусственный интеллект имитировать процессы мозга человека.

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Новая технология будет работать с использованием ультратонких 2D-материалов и отрицательно заряженных атомов серы, которые смогут имитировать около 100 трлн синапсов живого мозга. Это позволит делать устройства с ИИ максимально компактными.