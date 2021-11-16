В главной святыне мусульман в Саудовской Аравии роботы расскажут посетителям про ритуалы на 11 языках и даже свяжут их с шейхами и учеными

Роботы помогают прихожанам с водой, дезинфекцией и ритуалами / Фото: SPA

Четырехколесные роботы с искусственным интеллектом начали работать гидами в мечети Аль-Харам, главной святыне мусульман в Мекке (Саудовская Аравия).

Новые помощники оснащен 21-дюймовым сенсорным экраном, передает The National.

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В задачи робота входят ответы на вопросы и предоставление более подробной информации о различных обязательных ритуалах для прихожан.

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Умная система остановки предотвратит столкновение четырехколесного помощника, который будет разъезжать по мечети, с людьми или предметами.

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Для удобства общения робот говорит на 11 языках, включая китайский, русский, английский, французский, фарси и турецкий.

Устройство поможет прихожанам-туристам связаться с шейхами и учеными, говорящими на разных языках.

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Новые роботы-гиды – не единственная автоматизированная помощь в Большой мечети в Мекке.

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Автоматизированные роботы-уборщики уже стерилизуют помещения, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

Еще одна "команда" роботов бродит по территории с 8:00 до 17:00, раздавая святую воду Замзам из колодца под мечетью. Эти роботы также умеют обходить препятствия и не сталкиваться с людьми во время работы.