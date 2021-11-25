Искусственный интеллект уже работает гидом в главной святыне мусульман в Мекке, а теперь правительство Южной Кореи завезло роботов в детские сады.
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Пилотный проект должен подготовить следующее поколение к высокотехнологичному будущему, пишет The Guardian.
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Роботов размером с пинту используют в качестве учебных пособий в 300 детских садах Сеула.
Alpha Mini высотой 24,5 сантиметра умеет многое:
- петь и танцевать;
- рассказывать истории;
- обучать движениям кунг-фу;
- делать фотографии, которые мгновенно отправляются на планшет для просмотра.
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Кроме того, глаза робота мигают, а зрачки превращаются в сердца при разговоре с ребенком.
"В будущем очень важно будет понимать, как управлять ИИ и связанными с ним инструментами", – говорит Хан Дон Сог из отдела по уходу за детьми правительства Сеула.
Вышеописанного робота правительство рекомендует использовать для развития творческих способностей детей в возрасте от трех до пяти лет.
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Сейчас их испытывают в детсадах, которые посещают дети примерно этого возраста – от трех до шести лет.
"Когда я говорю ему петь, он поет хорошо. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе", – говорит пятилетний Ли Га Юн.
В детском сада Maru в Сеуле, где учится мальчик, робот уже стал частью ежедневного расписания.
Ранее мы писали, что роботы заменили охранников на заводе в Южной Корее.