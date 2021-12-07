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СЕГОДНЯ Техно

Телепатия и инсульт: импланты Илона Маска начнут тестировать на людях в 2022 году

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 16:08
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Стартап Neuralink собирается начать испытания на людях в 2022 году, и сейчас ожидает разрешения от правительства США
Neuralink хотят испытать на людях уже в следующем году
Neuralink хотят испытать на людях уже в следующем году / Фото: Getty Images

У Neuralink есть шанс полностью восстановить функциональность тела человека с травмой спинного мозга, считает миллиардер Илон Маск.

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Компания надеется начать проверять свои импланты на людях уже с 2022 года, цитирует бизнесмена, YouTube-канал Tesla.

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Для начала таких экспериментов Neuralink необходимо получить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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Маск заверил, что стандарты безопасности в Tesla даже выше, чем предусматривает законодательство США и управление по саннадзору.

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Импланты начнут испытывать на людях уже очень скоро
Импланты начнут испытывать на людях уже очень скоро / Фото: Getty Images

Он напомнил, что ранее Neuralink успешно вживил соединенный с компьютером имплант обезьяне, научив ее телепатически играть в пинг-понг.

Кроме того, импланты также успешно вживили двум свиньям и после безопасно для них извлекли.

Компания, в первую очередь, обещает помочь людям, которые получили поражение мозга после травм позвоночника, онкологии или инсульта.

В дальнейшем импланты могут использовать для того, чтобы позволить людям быстрее обучаться – например, загружать через Neuralink иностранные языки или, например, музыку прямо в мозг.

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Он также мог бы помочь людям в коммуникации, которая будет удивительным образом напоминать телепатию.

Компанию Neuralink Илон Маск создал в 2016 году, вложив в нее более 100 млн долларов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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