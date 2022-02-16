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Насколько гениальны гении – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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16 февраля, 00:02
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Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
Ровно 200 лет назад родился Фрэнсис Гальтон
Ровно 200 лет назад родился Фрэнсис Гальтон / Фото: Коллаж: Сегодня

Фрэнсис Гальтон – двоюродный брат Чарлза Дарвина – пионер во множестве областей науки. Он вывел закон регрессии наследственных признаков, ввел в оборот термины "евгеника" и "природа против воспитания", учредил первую в мире антропометрическую лабораторию, открыл феномен антициклона, создал первую метеорологическую карту Европы.

А еще изобрел паровую ротационную машину и сухопутный перископ, печатающий телеграф (прообраз телетайпа), излучатель ультразвука, названный свистком Гальтона, устройство для открывания замков.

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Усиленно занимался статистикой ("Когда только можете, считайте") во всех ее проявлениях, осуществив даже проверку эффективности молитв.

Классикой признаны статьи "Наследственный гений", "Исследовании человеческих способностей и их развития", "Наследственный талант и характер" ("Я самым безусловным образом отвергаю предположение о природном равенстве между людьми").

И все же сам ученый главной целью своей жизни считал определение индивидуальных различий уровня интеллекта.

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Грядет эра сверхлюдей?

Источники сходятся во мнении, что автор термина "евгеника" – Гальтон, однако это не так. Слово это – греческое и означает "хорошего рода". Британец лишь обозначил им направление науки и наполнил неожиданным содержанием, а именно – о селекции людей.

Да, Гитлер мечтал о "расе господ" Но он извратил позицию Гальтона, целью которого было не создание аристократической элиты, а исключительно популяции, состоящей из лучших во всех отношениях индивидов. Именно такой подход у современных ученых (как иначе бороться с генетическими заболеваниями?).

Загадочная прогулка сэра Гальтона

Материальна ли мысль? Ответ на этот вопрос до сих пор разделяет человечество. Искал его и наш ученый. Более того, провел эксперимент.

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Отправляясь на прогулку, горячо убеждал себя: "Я – отвратительный человек, которого в Англии ненавидят!"

И что же? Фрэнсис ловил на себе презрительные взгляды, кое-кто даже отвернулся, в его адрес прозвучала брань, а портовый грузчик – грубо задел.

Выводы: "Человек представляет собой то, что он о себе думает", "Нет необходимости сообщать окружающим о своей самооценке и душевном состоянии. Они и так почувствуют".

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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