Три версии, почему Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" – история дня за минуту

Ровно 170 лет в ночь с 11 на 12 февраля знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения "Мертвые души"

Почему Гоголь сжег второй том “Мертвых душ” / Фото: Коллаж: Сегодня

Существует сразу несколько версий того, что именно побудило Гоголя решиться на этот поступок. В том числе и конспирологическая.

Версия первая: депрессия

Гоголь в тот период жил в особняке графа Александра Толстого в Москве. В ту роковую ночь он и сжег рукопись. При этом присутствовал, как минимум, один свидетель – слуга Семен. Увидев происходящее, он крикнул: "Что вы делаете!" На что писатель ответил: "Не твое дело" и продолжил начатое. А после того, как закончил начатое, заговорил на украинском: "Негарно ми зробили, негарно, недобре діло…" и заплакал.

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Версия вторая: роковая ошибка

По другой версии Гоголь собирался сжечь лишь некоторые страницы или вовсе совсем другие документы, но по ошибке бросил в огонь весь том, за исключением некоторых страниц. О чем сам жаловался наутро графу Толстому: "Хотел было сжечь некоторые вещи, давно для этого приготовленные, а сжег все! Какая сила у лукавого, вот к чему меня подтолкнул! А я было там много правильного выяснил и изложил... Из него все могли бы понять и то, что у меня неясно в предыдущих произведениях..."

Версия третья: мистификация

Существует и конспирологическая версия: вся сцена с сожжением второго тома поэмы была подстроена, а сам оригинал рукописи был передан на хранение сочувствующим писателю людям с целью быть опубликованным в более подходящие политически времена. Якобы, во втором томе присутствовали моменты критики властей и в том виде второй том вряд ли прошел бы цензуру.

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В пользу третьей версии говорят многочисленные фрагменты черновиков второго тома, сохранившийся после той ночи. Но что-то пошло не так и рукопись "Мертвых душ – 2" так никогда и не была обнаружена. Если вообще она уцелела.

Как бы там ни было, случившееся сильно ударило по писателю. 9 дней спустя 21 февраля 1852 года Гоголь умер…

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