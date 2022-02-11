Изобретатель лампочки, микрофона и слова "алло" – история дня за минуту

Вклад "отца лампочки" (а именно это приходит на ум каждый раз при упоминании его имени) в мировой прогресс куда более внушителен. Американский электротехник Томас Эдисон запатентовал более тысячи изобретений, многими из которых мы пользуемся и сейчас.
Лампочка (не)Ильича
На самом деле, вопреки стереотипному мнению, Томас Эдисон не был изобретателем "лампочки" – электрической лампы накаливания. Он просто создал усовершенствованный и коммерчески успешный вариант, доступный всем – этим и прославился.
Далее по теме
Саму идею лампы накаливания еще до Эдисона предлагали многие ученые самых разных стран, но именно Эдисон придумал современную форму лампы, винтовой цоколь с патроном, вилку, розетку, предохранители. Он многое сделал для массового применения электроосвещения.
Алло, Эдисон!
Да, Эдисон не смущался развивать и совершенствовать идеи других – все ради коммерции. Именно его авторству принадлежит культовая фраза: "Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота". Хотя изобретателем он был выдающимся – вот, лишь несколько его идей, которыми мы пользуемся и сейчас.
Например, именно он придумал фонограф, первое в истории устройство, записывающее звук. А после этого он придумал первый микрофон. И именно он предложил для проверки качества связи говорить в начале разговора по телефону "алло".
О проекте:
Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.
Интересные истории о героях предыдущих дней:
- Как венгерский дизайнер придумал самую популярную игрушку человечества – история дня за минуту
- Королева Ямайки и адмирал: малоизвестные факты о Елизавете II, у которой юбилей правления
- Невероятное приключение моряка, ставшего прототипом Робинзона, – история дня за минуту
- Актер, увидев гибель знаменитого авиатора, придумал парашют – история дня за минуту
- Последний самурай: 28 лет в джунглях в ожидании приказа – история дня за минуту