Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Изобретатель лампочки, микрофона и слова "алло" – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 00:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (ах, какая фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества
Томас Эдисон создал усовершенствованный вариант лампочки
Томас Эдисон создал усовершенствованный вариант лампочки / Фото: Коллаж: Сегодня

Вклад "отца лампочки" (а именно это приходит на ум каждый раз при упоминании его имени) в мировой прогресс куда более внушителен. Американский электротехник Томас Эдисон запатентовал более тысячи изобретений, многими из которых мы пользуемся и сейчас.

Лампочка (не)Ильича

На самом деле, вопреки стереотипному мнению, Томас Эдисон не был изобретателем "лампочки" – электрической лампы накаливания. Он просто создал усовершенствованный и коммерчески успешный вариант, доступный всем – этим и прославился.

Реклама

Саму идею лампы накаливания еще до Эдисона предлагали многие ученые самых разных стран, но именно Эдисон придумал современную форму лампы, винтовой цоколь с патроном, вилку, розетку, предохранители. Он многое сделал для массового применения электроосвещения.

Алло, Эдисон!

Да, Эдисон не смущался развивать и совершенствовать идеи других – все ради коммерции. Именно его авторству принадлежит культовая фраза: "Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота". Хотя изобретателем он был выдающимся – вот, лишь несколько его идей, которыми мы пользуемся и сейчас.

Реклама

Например, именно он придумал фонограф, первое в истории устройство, записывающее звук. А после этого он придумал первый микрофон. И именно он предложил для проверки качества связи говорить в начале разговора по телефону "алло".

О проекте:

Реклама

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Ученые придумали, как добыть энергию черной дыры Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Изобретатель лампочки, микрофона и слова "алло" – история дня за минуту Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Изобретатель лампочки, микрофона и слова "алло" – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43972.31

Binance Coin (BNB)

419.45

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

136.82

Theta (THETA)

4

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять