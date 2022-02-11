Изобретатель лампочки, микрофона и слова "алло" – история дня за минуту

Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (ах, какая фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества

Томас Эдисон создал усовершенствованный вариант лампочки / Фото: Коллаж: Сегодня

Вклад "отца лампочки" (а именно это приходит на ум каждый раз при упоминании его имени) в мировой прогресс куда более внушителен. Американский электротехник Томас Эдисон запатентовал более тысячи изобретений, многими из которых мы пользуемся и сейчас.

Лампочка (не)Ильича

На самом деле, вопреки стереотипному мнению, Томас Эдисон не был изобретателем "лампочки" – электрической лампы накаливания. Он просто создал усовершенствованный и коммерчески успешный вариант, доступный всем – этим и прославился.

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Саму идею лампы накаливания еще до Эдисона предлагали многие ученые самых разных стран, но именно Эдисон придумал современную форму лампы, винтовой цоколь с патроном, вилку, розетку, предохранители. Он многое сделал для массового применения электроосвещения.

Алло, Эдисон!

Да, Эдисон не смущался развивать и совершенствовать идеи других – все ради коммерции. Именно его авторству принадлежит культовая фраза: "Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота". Хотя изобретателем он был выдающимся – вот, лишь несколько его идей, которыми мы пользуемся и сейчас.

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Например, именно он придумал фонограф, первое в истории устройство, записывающее звук. А после этого он придумал первый микрофон. И именно он предложил для проверки качества связи говорить в начале разговора по телефону "алло".

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