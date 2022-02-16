Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Наскільки геніальні генії – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 00:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту...
200 років тому народився Френсіс Гальтон
200 років тому народився Френсіс Гальтон / Фото: Колаж: Сьогодні

Френсіс Гальтон – двоюрідний брат Чарлза Дарвіна – піонер у багатьох галузях науки. Він вивів закон регресії спадкових ознак, ввів у обіг терміни "євгеніка" та "природа проти виховання", заснував першу у світі антропометричну лабораторію, відкрив феномен антициклону, створив першу метеорологічну карту Європи.

А ще винайшов парову ротаційну машину та сухопутний перископ, що друкує телеграф (прообраз телетайпу), випромінювач ультразвуку, названий свистком Гальтона, пристрій для відкриття замків.

Реклама

Посилено займався статистикою ("Коли тільки можете, рахуйте") у всіх її проявах, здійснивши навіть перевірку ефективності молитов.

Класикою визнано статті "Спадковий геній", "Дослідження людських здібностей та їх розвитку", "Спадковий талант і характер" ("Я безумовно відкидаю припущення про природну рівність між людьми").

І все ж таки сам вчений головною метою свого життя вважав визначення індивідуальних відмінностей рівня інтелекту.

Реклама

Настає ера надлюдей?

Джерела сходяться на думці, що автор терміна "євгеніка" – Гальтон, але це не так. Слово це – грецьке і означає "хорошого роду". Британець лише позначив їм напрямок науки і наповнив несподіваним змістом, а саме – про селекцію людей.

Так, Гітлер мріяв про "расу панів" Але він перекрутив позицію Гальтона, метою якого було не створення аристократичної еліти, а виключно популяції, що складається з найкращих у всіх відношеннях індивідів. Саме такий підхід у сучасних учених (як інакше боротися із генетичними захворюваннями?).

Загадкова прогулянка сера Гальтона

Чи матеріальна думка? Відповідь це питання досі розділяє людство. Шукав його і наш учений. Більше того, провів експеримент.

Реклама

Вирушаючи на прогулянку, палко переконував себе: "Я – огидна людина, яку в Англії ненавидять!"

І що ж? Френсіс ловив на собі презирливі погляди, дехто навіть відвернувся, на його адресу пролунала лайка, а портовий вантажник – грубо зачепив.

Висновки: "Людина є те, що вона про себе думає", "Немає необхідності повідомляти оточуючих про свою самооцінку і душевний стан. Вони і так відчують".

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Продаж квитків у космос відкрили для всіх: почім можна злітати на орбіту Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Шахтар – Маріуполь: трансляція товариського матчу у Туреччині Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Наскільки геніальні генії – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44007.62

Binance Coin (BNB)

427.51

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

129.37

Theta (THETA)

3.81

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Команда №1
До початку матчу
Шотландія VS Україна
Прогноз на матч

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти