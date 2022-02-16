Наскільки геніальні генії – історія дня за хвилину

Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту...

200 років тому народився Френсіс Гальтон / Фото: Колаж: Сьогодні

Френсіс Гальтон – двоюрідний брат Чарлза Дарвіна – піонер у багатьох галузях науки. Він вивів закон регресії спадкових ознак, ввів у обіг терміни "євгеніка" та "природа проти виховання", заснував першу у світі антропометричну лабораторію, відкрив феномен антициклону, створив першу метеорологічну карту Європи.

А ще винайшов парову ротаційну машину та сухопутний перископ, що друкує телеграф (прообраз телетайпу), випромінювач ультразвуку, названий свистком Гальтона, пристрій для відкриття замків.

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Посилено займався статистикою ("Коли тільки можете, рахуйте") у всіх її проявах, здійснивши навіть перевірку ефективності молитов.

Класикою визнано статті "Спадковий геній", "Дослідження людських здібностей та їх розвитку", "Спадковий талант і характер" ("Я безумовно відкидаю припущення про природну рівність між людьми").

І все ж таки сам вчений головною метою свого життя вважав визначення індивідуальних відмінностей рівня інтелекту.

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Настає ера надлюдей?

Джерела сходяться на думці, що автор терміна "євгеніка" – Гальтон, але це не так. Слово це – грецьке і означає "хорошого роду". Британець лише позначив їм напрямок науки і наповнив несподіваним змістом, а саме – про селекцію людей.

Так, Гітлер мріяв про "расу панів" Але він перекрутив позицію Гальтона, метою якого було не створення аристократичної еліти, а виключно популяції, що складається з найкращих у всіх відношеннях індивідів. Саме такий підхід у сучасних учених (як інакше боротися із генетичними захворюваннями?).

Загадкова прогулянка сера Гальтона

Чи матеріальна думка? Відповідь це питання досі розділяє людство. Шукав його і наш учений. Більше того, провів експеримент.

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Вирушаючи на прогулянку, палко переконував себе: "Я – огидна людина, яку в Англії ненавидять!"

І що ж? Френсіс ловив на собі презирливі погляди, дехто навіть відвернувся, на його адресу пролунала лайка, а портовий вантажник – грубо зачепив.

Висновки: "Людина є те, що вона про себе думає", "Немає необхідності повідомляти оточуючих про свою самооцінку і душевний стан. Вони і так відчують".

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