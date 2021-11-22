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Рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету, которую отправят в космос (фото)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 ноября, 14:02
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Юная Ярина Закалюжная из Житомира победила в международном конкурсе рисунков Juice up your rocket! Art competition, организованном Европейским космическим агентством
Рисунком юной украинки украсят ракету Ariane-5
Рисунком юной украинки украсят ракету Ariane-5 / Фото: Wikipedia, Суспільне

Рисунок украинки нанесут на нос ракеты-носителя Ariane-5, которая в 2023 году запустит в космос станцию для изучения Юпитера в рамках миссии The JUpiter ICy moons Explorer (Juice).

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Участие в конкурсе приняли 2600 детей в возрасте до 12 лет из 63 стран мира. Затем организаторы отобрали 12 финалистов и уже из них определили победителя.

Работа Ярины. Фото esa.int

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", – цитирует Ярину suspilne.media.

Победительница со своей работой. Фото: Суспільне Житомир

Ярина занимается рисованием с дух лет, тем не менее, даже для ее родителей победа в конкурсе стала неожиданностью. А сама девочка даже немного испугалась.

Запуск запланирован на август 2023 года, но к пункту назначения станция доберется только через восемь лет. Посмотрите траекторию полета мисии:

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Затем на протяжении трех лет она будет исследовать гигантскую планету и три ее крупнейших спутника: Ганимед, Каллисто и Европа. В частности, она будет искать воду внутри этих лун, а там, где есть вода, там может быть жизнь! Ранее мы писали, что зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D.

Юпитер
Юпитер / Фото: Pixabay

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На сайте Европейского космического агентства отмечается, что победитель будет приглашен следить за запуском Juice в прямом эфире.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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