Удивился сам себе: робот-гуманоид научился человеческим эмоциям

Продвинутый гуманоид Ameca является платформой для тестирования робототехнических технологий.
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Робот двигает руками, и в считанные секунды демонстрирует шквал выражений лиц.
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Гуманоид на видео удивляется плавности собственных движений рук и пальцев, прежде чем посмотреть в камеру.
Инженеры работают над тем, чтобы сделать гуманоидов более интерактивными, обучая их невербальному общению.
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При этом Ameca все еще не может ходить: его нижняя половина практически не функционирует, но рано или поздно он встанет на ноги.
В будущем Engineered Arts планирует сдать робота в аренду для проведения выставок или дискуссий на ТВ-шоу.
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Ameca будет представлен на выставке CES 2022 в январе 2022 года.
Напомним, ранее ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хвататься за предметы и ветки.