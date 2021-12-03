Удивился сам себе: робот-гуманоид научился человеческим эмоциям

Британская компания Engineered Arts разработала гуманоидного робота, который максимально реалистично отображает человеческую мимику

Робот показал удивление, страх и радость в считанные секунды

Продвинутый гуманоид Ameca является платформой для тестирования робототехнических технологий.

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Робот двигает руками, и в считанные секунды демонстрирует шквал выражений лиц.

Гуманоид на видео удивляется плавности собственных движений рук и пальцев, прежде чем посмотреть в камеру.

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Инженеры работают над тем, чтобы сделать гуманоидов более интерактивными, обучая их невербальному общению.

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При этом Ameca все еще не может ходить: его нижняя половина практически не функционирует, но рано или поздно он встанет на ноги.

В будущем Engineered Arts планирует сдать робота в аренду для проведения выставок или дискуссий на ТВ-шоу.

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Ameca будет представлен ​​на выставке CES 2022 в январе 2022 года.

Напомним, ранее ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хвататься за предметы и ветки.