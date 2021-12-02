Ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хватать предметы и ветки

Инженеры собрали дрон, который может летать и приземляться, как птица. У нового квадрокоптера четыре когтя из 3D-принтера

Дрон-птица умеется охотиться, как сокол

Последней из технологий, которые ученые создали, наблюдая за природой, стал дрон, копирующий полет и поведение сокола-сапсана.

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У нового квадрокоптера есть четыре когтя, напечатанных на 3D-принтере, пишет The Science Times.

В отличие от сапсана, у нового дрона SNAG нет крыльев, но есть много роторов. Дрон весит 1,5 фунта и имеет размеры настоящего сапсана.

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Его ноги работают так же, как у сокола, сворачиваясь и складываясь, чтобы схватить предмет или ветку.

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Чем сильнее сжимается нога, тем сильнее растягивается сухожилие. Механизм быстрого расцепления может заставить сухожилия сильнее натянуть и увеличить силу захвата.

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Теперь команда работает над тем, чтобы заставить дрон летать самостоятельно.

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SNAG планируют задействовать в поисково-спасательных операциях, мониторинге дикой природы и исследовании окружающей среды.

Напомним, ранее в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях.