На Венеру отправят зонд, чтобы поискать жизнь в ее облаках

Группа ученых из Массачусетского технологического института хочет отправить несколько миссий для поиска признаков жизни в атмосфере Венеры

На Венере попробуют найти жизнь / Фото: Wikipedia, Pixabay

Марс на протяжении десятилетий доминировал в поисках жизни в Солнечной системе, но теперь они обратили внимание на вторую планету Солнечной системы.

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Первая из миссий должна быть запущена в 2023 году под управлением и финансированием калифорнийской Rocket Lab, пишет MIT News.

Ракета Electron отправит 50-фунтовый зонд на борту своего космического корабля Photon ради трехминутного полета через облака Венеры. Путешествие займет пять месяцев.

Зонд попробует обнаружить химические процессы в каплях облаков планеты.

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В то время как неконтролируемый парниковый эффект оставил поверхность Венеры безводным горячим ландшафтом, атмосфера оставляет больше надежды найти там хотя бы микробы.

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Облачная жизнь Венеры может полагаться на биохимию, способную переносить серную кислоту.

Но что бы ни обнаружила миссия 2023 года, следующая миссия из набора уже запланирована на 2026 год.

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Второй зонд доставит к Венере воздушный шар и попробует вернуть на Землю образец атмосферы.

Напомним, ранее сообщалось, что Плутон снова может получить статус планеты, но тогда его могут присвоить и Луне.