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Секретный запуск и запрет ООН: Иран тайно отправил ракету в космос

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 14:08
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Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН Тереган не смог удержаться и, похоже, использовал баллистическую ракету в рамках своей космической программы
Иран мог вывести спутник на орбиту
Иран мог вывести спутник на орбиту / Фото: NASA

Вероятный запуск на иранском космодроме Имама Хомейни произошел в связи с появлением будущего списка спутников на орбите от Исламского Государства.

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Государственные СМИ Ирана не признали активность на космодроме, как и миссия Ирана при ООН, не комментируют вопрос и американские военные, пишет AP.

Тем не менее, спутниковые снимки, сделанные в субботу Planet Labs Inc., показывают активность на космодроме в сельской провинции Семнан Ирана в 240 км от Тегерана.

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Автомобиль поддержки стоял на стоянке рядом с массивным белым мостиком, на стартовой площадке которого обычно размещается ракета.

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Также виден гидравлический кран с рельсовой платформой, использованный перед предыдущими неудачными запусками.

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Другие спутниковые снимки показали, помимо прочего, увеличение количества автомобилей на объекте.

Издание предполагает, что мог быть запущен низкоорбитальный спутник для получения изображений Zafar 2.

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За последнее десятилетие Иран отправил на орбиту несколько недолговечных спутников, а в 2013 году запустил в космос обезьяну.

Последний запуск противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей Иран не предпринимать никаких действий с баллистическими ракетами.

Напомним, ранее Джефф Безос и Ричард Брэнсон официально были признаны астронавтами.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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