Китайская ракета при выходе на орбиту сломалась и уничтожила два спутника

Ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании должна была попасть на орбиту 14 декабря и была запущена с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.
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На борту находились два спутника Geespace, которые должны были протестировать автономную навигационную систему, пишет Space.
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Китайские государственные СМИ подтвердили провал с запуском ракеты в новостях. Они отметили, что Kuaizhou-1A не смогла выполнить нормальный взлет.
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Конкретные причины сбоя в запуске миссии анализируются и исследуются, заверили специалисты из Пекина.
Напомним, ранее Китай успешно вывел на орбиту ретрансляционный спутник "Тяньлянь II-02".
Всего за последние 10 дней Пекин запустил в космос не менее шести спутников.