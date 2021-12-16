Китайская ракета при выходе на орбиту сломалась и уничтожила два спутника

Китайская твердотопливная ракета от Expace не смогла выйти на орбиту, уничтожив во время своей гибели два коммерческих спутника

Китайская ракета не смогла выйти на орбиту / Фото: space.com

Ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании должна была попасть на орбиту 14 декабря и была запущена с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

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На борту находились два спутника Geespace, которые должны были протестировать автономную навигационную систему, пишет Space.

Китайские государственные СМИ подтвердили провал с запуском ракеты в новостях. Они отметили, что Kuaizhou-1A не смогла выполнить нормальный взлет.

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Конкретные причины сбоя в запуске миссии анализируются и исследуются, заверили специалисты из Пекина.

Напомним, ранее Китай успешно вывел на орбиту ретрансляционный спутник "Тяньлянь II-02".

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Всего за последние 10 дней Пекин запустил в космос не менее шести спутников.