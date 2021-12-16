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Китайская ракета при выходе на орбиту сломалась и уничтожила два спутника

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 19:40
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Китайская твердотопливная ракета от Expace не смогла выйти на орбиту, уничтожив во время своей гибели два коммерческих спутника
Китайская ракета не смогла выйти на орбиту
Китайская ракета не смогла выйти на орбиту / Фото: space.com

Ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании должна была попасть на орбиту 14 декабря и была запущена с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

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На борту находились два спутника Geespace, которые должны были протестировать автономную навигационную систему, пишет Space.

Китайские государственные СМИ подтвердили провал с запуском ракеты в новостях. Они отметили, что Kuaizhou-1A не смогла выполнить нормальный взлет.

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Конкретные причины сбоя в запуске миссии анализируются и исследуются, заверили специалисты из Пекина.

Напомним, ранее Китай успешно вывел на орбиту ретрансляционный спутник "Тяньлянь II-02".

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Всего за последние 10 дней Пекин запустил в космос не менее шести спутников.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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