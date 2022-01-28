iPhone научили распознавать лицо даже в защитной маске: какие еще функции добавили

Apple ввела ряд новых функция, одна из которых позволяет пользователю идентифицировать себя по Face ID и разблокировать телефон в маске

Face ID теперь можно использовать с маской

С пандемией пользователи iPhone столкнулись с проблемой распознавания лица, так как в магазине нужно надевать маску, а для разблокировки телефона ее нужно снять.

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Теперь эта проблема решена, в том числе, если вы носите очки, но только для пользователей последних моделей и последней iOS 15.4, пишет macrumors.

Новая функция пока добавлена только в бета-версию iOS 15.4, но, как мы уже писали, ранние версии iOS аж до 14 компания обновлять перестала.

Как это сделать

Функция будет распознавать уникальные черты вокруг глаза для аутентификации, но лицо нужно будет отсканировать повторно. Для Face ID в маске не нужен Apple Watch.

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В приложении "Настройки" появился новый переключатель "использовать Face ID с маской", который можно включить или отключить, если вы передумаете насчет маски.

Наверняка многим людям со слабым зрением хотелось и этого: в настройках появилась еще одна функция – "добавить очки", чтобы сделать Face ID более точным, когда вы носите и очки, и маску.

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Впрочем, Apple предупреждает, что Face ID наиболее точен, когда он настроен только на распознавание всего лица, кроме того, он не сработает при ношении солнцезащитных очков.

Что может Face ID

Идентификатор лица с маской может помочь провести платежи Apple Pay и использоваться вместо логина и пароля в приложениях, поддерживающих функцию.

Тем не менее, для Face ID с функцией маски потребуется модель iPhone 12 или iPhone 13 - как оказалось, пользователи с iPhone 11 не могут ей воспользоваться.

Вполне возможно, компания хочет, чтобы ее клиенты обновили себе не только iOS, но и телефоны, если очень хотят идентификацию в маске и очках.

Терминал в телефоне и расходы

Apple превратит iPhone в бесконтактный платежный терминал. Прием денег будет функционировать на базе приложения от стартапа Mobeewave, пишет Bloomberg.

Apple приобрела компанию Mobeewave в 2019 году. Превращение телефона в терминал может стать серьезным уроном по рынку кассовых аппаратов.

Кроме того, появился новый виджет Apple Card, показывающий ваши еженедельные расходы на iPhone.

Новые смайлы в iOS 15.4

Осенью 2021 года Unicode завершил работу над стандартом Emoji 14.0, и в Emoji 14.0 добавлено 37 новых смайликов со 112 вариантами.

Самые известных из новых эмодзи включают салют, тролля, тающее лицо, выглядывающее лицо, пузыри, кораллы, кусающие губы, бобы, и спасательный круг.

Появились давно известные пользователям соцсетей "сердечные руки", правая рука, левая рука, рука ладонью вниз, рука ладонью вверх, рука, соединяющая указательный и большой пальцы и т.д.

Добавят также гнездо с яйцами, пустое гнездо, рентген, костыль, горку для игровой площадки, колесо, спасательный круг, хамсу, зеркальный шар, банку и удостоверение личности.

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