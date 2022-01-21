Пользователи жалуются на серьезный дефект в iPhone 13: спасает только замена

Пользователи Apple iPhone 13 пожаловались, что экран телефона без причин становится розовым и при этом сброс настроек или обновление прошивки не помогает исправить поломку

В iPhone 13 обнаружили серьезную проблему / Фото: Коллаж: Сегодня

Проблема широко распространена в Китае, но также о ней сообщают пользователи из других стран.

Читайте также: iPhone 13 потерял функцию шумоподавления при звонках: в чем причина

Реклама

Она может сопровождаться зависаниями, автоматическим перезапуском и другими проблемами.

При этом дефект может возникать периодически, появляться и уходить сам по себе. Еще одна особенность заключается в том, что когда экран становится розовым, значки строки состояния и другая информация остаются видимыми.

Реклама

Дефект с розовым экраном распространен на всей линейке моделей iPhone 13, пишет gizmochina.com.

Сообщается, что официальная служба поддержки Apple заявила, что это не аппаратная проблема, и рекомендовала обновить систему в качестве решения.

Реклама

Пользователи Сети также сообщили, что служба поддержки предлагает обновить все приложения до последней версии, чтобы исключить несовместимость между версиями приложений и iOS.

Но если эти действия не помогают, остается только замена девайса. Правда, пока так повезло лишь нескольким владельцам айфонов.

Ранее мы писали, что компания Apple впервые за 10 лет прервала производство. Сборку iPhone и iPad остановили ​​на несколько дней из-за ограничений цепочки поставок и лимита на использование электроэнергии в Китае.