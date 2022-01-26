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iPhone 15 Pro получит перископную камеру и сумасшедший зум

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 января, 15:08
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Хотя большинство ходящих в техносреде слухов касаются iPhone 2022 года, некоторые из них заранее предполагают, чего ожидать от iPhone 2023 года
iPhone 15 получит суперкамеру
iPhone 15 получит суперкамеру

Например, аналитик Джефф Пу утверждает, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены объективом перископа с пятикратным оптическим зумом.

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Линзы перископа основаны на призме, которая отражает свет на несколько внутренних линз под углом 90 градусов к датчику камеры, пишет 9to5Mac.

Это позволяет увеличить длину объектива и обеспечивает гораздо лучший оптический зум. Samsung и Huawei уже предлагают такую ​​технологию в своих смартфонах.

Она обеспечивает оптическое увеличение до 10x и комбинированное увеличение до 100x.

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Фото 4RMDchannel

По словам аналитика, Apple ведет переговоры с Lante Optics, которая, как ожидается, станет основным поставщиком линз для перископов.

Компания уже получила образцы компонентов и окончательное решение должно быть принято к маю 2022.

Если компоненты будут одобрены, Apple включит объектив перископа в высококлассные модели линейки iPhone 2023 года – iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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