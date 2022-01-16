Леся Украина и английский язык: топ-10 статей украинской Википедии в 2021 году

ТОП-50 популярных материалов сделали ко дню рождения сервиса: Википедия появилась на свет 15 января 2001 года, то есть в субботу ей исполнился 21 год.
Читайте также: ТОП-10 худших паролей 2021 года: что выбирают в мире и в Украине
Сейчас в Википедии уже размещены более 58 млн статей более чем на 300 языках, пишет ее блог Викимедиа Украина.
Далее по теме
Платформа содержит более 1,13 млн статей на украинском языке, их в 2021 году посетили около 1 млрд раз, согласно статистике stats.wikimedia.org.
Список самых популярных материалов возглавила статья "Украина", впервые получив более 1 млн просмотров.
Читайте также: Исторический рекорд: детский клип про акул набрал 10 млрд просмотров на YouTube
На втором месте, как и в 2020 году, оказался Тарас Шевченко, на третьем – Киев, который за год поднялся на одну ступеньку.
В этом году вырос интерес к тематике войны, констатирует администратор украинского раздела Николай Козленко, поэтому украинцы читали статьи о Вооруженных силах, войне на Донбассе.
Кроме того, впервые в ТОП-50 статей оказалось НАТО (39-е место, более 220 тысяч просмотров).
Читайте также: Обогнал Google, Facebook и Netflix: самым популярным сайтом в мире стал TikTok
Украинцев также стали больше интересовать кино и сериалы: статья о 250 самых рейтинговых фильмах IMDb попала на 13-е место.
Тем временем сериал "Великий век" сделал Роксолану шестой по популярности исторической личностью.
ТОП-10 самых популярных статей в украинской Википедии за 2021 год выглядят так:
- Украина – 1 003 326 просмотров;
- Шевченко Тарас Григорьевич – 772 515 просмотров;
- Киев – 623 777 просмотров;
- Леся Украинка – 571 087 просмотров;
- Английский язык – 431 688 просмотров;
- Украинский язык – 385 842 просмотра;
- Франко Иван Яковлевич – 372 660 просмотров;
- Соединенные Штаты Америки – 364 183 просмотра;
- Вторая мировая война – 364 084 просмотра;
- Киевская Русь – 338 542 просмотра.
Также в первую 20-ку интересов попали Первая мировая война, Елизавета II, Великобритания, Львов, десять заповедей, Вооруженные силы Украины, Европейский союз.
Читайте также: Губка Боб, Игра в кальмара и Холостяк: что гуглили украинцы в 2021 году
Из известных личностей, помимо Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, в топ-20 также оказались Богдан Хмельницкий (на 17-м месте) и Степан Бандера (на 19-м месте).
Интересно, что Илон Маск оказался на 36-м месте по популярности, а Владимир Зеленский – только на 40-м месте. Запрос "права человека" попал только на 50-е место.
Россия попала на 26-е место, отстав от Европейского союза на шесть пунктов и от СССР – на четыре пункта.
Читайте также: Смех со слезами на глазах: какие смайлики стали самыми популярными в 2021 году
Список ТОП-10 самых популярных исторических личностей выглядит так:
- Шевченко Тарас Григорьевич – 772 515 просмотров;
- Леся Украинка – 571 087 просмотров;
- Франко Иван Яковлевич – 372 660 просмотров;
- Богдан Хмельницкий – 267 095 просмотров;
- Бандера Степан Андреевич – 262 961 просмотр;
- Роксолана – 222 119 просмотров;
- Грушевский Михаил Сергеевич – 207 683 просмотра;
- Ярослав Мудрый – 203 315 просмотров;
- Сулейман I Пышный – 192 015 просмотров;
- Иван Мазепа – 191 068 просмотров.
Напомним, ранее мы писали о том, какие приложения были самыми популярными в мире в 2021 году.
Также ранее сообщалось, как часто украинцы пользовались Viber в 2021 году.