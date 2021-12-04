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Смех со слезами на глазах: какие смайлики стали самыми популярными в 2021 году

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
4 декабря, 08:38
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На слезы радости в 2021 году приходилось всего 5% использования смайликов, но они стали самым популярным эмодзи
Смеющееся лицо со слезами победило в рейтинге смайликов
Смеющееся лицо со слезами победило в рейтинге смайликов / Фото: Pixabay

На второе место после смеющегося со слезами на глазах персонажа попало красное сердце.

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Также в топ-5 попали "катание по полу со смехом", "палец вверх" и "громко плачущее лицо", на шестом месте последние три года держатся "сложенные руки", пишет Apple Insider.

Согласно данным консорциума Unicode, слезы радости заняли 5% от общего процента использования смайликов.

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Также выяснилось, что на 100 лучших эмодзи приходится почти 82% от общего использования. И это несмотря на то, что на самом деле пользователям доступно 3663 отдельных символа эмодзи.

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По отдельным категориям в транспорте победил смайлик ракетного корабля, в частях тела – согнутые бицепсы, а в животных – бабочка.

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Наименее популярной категорией смайлов стали флаги, среди них реже всего используются флаги стран. При этом флаги являются самой большой категорией эмодзи.

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Слезы радости и персонажи с красными сердечками сохранили свои верхние позиции в период с 2019 по 2021 год.

Эти данные – сигнал для кодирования меньшего количества конкретных концепций, таких как флаги, и одноразовых объектов, таких как шапочки для душа, считают авторы исследования.

Напомним, ранее WhatsApp разрешил пользователям создавать стикеры прямо в чатах.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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