Губка Боб, Игра в кальмара и Холостяк: что гуглили украинцы в 2021 году

Самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте – нашумевший сериал "Игра в кальмара".
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В первую десятку также попали запросы "Холостяк 2021", "Классрум" и конкурс Евровидение 2021, говорится в релизе компании.
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Полностью ТОП-10 самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит так:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
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В категории "Персона" в топ-10 попали:
- Александр Усик;
- Алексей Навальный;
- МакSим;
- Сергій Стерненко;
- Адель Асанти;
- Алек Болдуин;
- Жан Беленюк;
- Джо Байден;
- Злата Огневич;
- Андрей Ярмоленко;
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Среди людей, которые умерли в 2021 году, больше всего интересовали украинцев:
- Принц Филипп;
- Владимир Меньшов;
- Жан-Поль Бельмондо;
- Григорий Чапкис;
- Антон Поляков.
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В категории "Фильмы" на первом месте оказалось новое кино от вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке:
- Отряд самоубийц 2;
- Круэлла;
- Гнев человеческий;
- Красное уведомление;
- Лига справедливости Зака Снайдера;
- После 3;
- Босс молокосос 2;
- Дюна;
- Душа.
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"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит. Кроме того, украинцы интересовались, где купить:
- Билет на поезд;
- iPhone 13;
- Симпл-димпл;
- Пропуск на транспорт в Киеве;
- Санки;
- Сертификат о вакцинации;
- PlayStation 5;
- Биткоин;
- Витамин D.
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В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. Например, украинцы хотели знать, что такое ABOBA и симпл димпл (детская игрушка). Также в ТОП-10 вошли:
- Формалин;
- Поп ит;
- Локдаун;
- Митинг;
- Клабхаус;
- Игра в кальмара;
- Радужный поцелуй;
- Фриланс.
В категории "как" победил вопрос о том, как умер Сквидвард (персонаж-осьминог из "Губки Боба").
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Вторым по популярности стал вопрос "Як вийти заміж?", третьим - "Як змінити постачальника газу?".
Также в десятку попали:
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Среди самых популярных сериалов, кроме "Игра в кальмара", оказались "Атака титанов", "Трудные подростки", "Бриджертоны", "Миллионер с Рублевки" и "Папик".
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Кроме "Холостяка" и "Евровидения", в топе шоу оказались также "Холостячка 2", "Пацанки", "Игра на ТНТ" и Оскар 2021.
Напомним, в 2020 году украинцы интересовались коронавирусом, выборами в США и реалити-шоу "Холостячка".