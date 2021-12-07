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Губка Боб, Игра в кальмара и Холостяк: что гуглили украинцы в 2021 году

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 17:12
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Компания Google показала итоговый рейтинг поисковых запросов украинцев в 2021 году
Украинцы искали в сети информацию про Губку Боба и шоу "Холостяк"
Украинцы искали в сети информацию про Губку Боба и шоу "Холостяк" / Фото: Pixabay

Самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте – нашумевший сериал "Игра в кальмара".

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В первую десятку также попали запросы "Холостяк 2021", "Классрум" и конкурс Евровидение 2021, говорится в релизе компании.

Полностью ТОП-10 самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит так:

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  • Евро 2020
  • Игра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Украина Англия
  • Усик Джошуа
  • Евровидение 2021
  • Украина Швеция
  • Олимпиада 2021
  • Вступ 2021

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В категории "Персона" в топ-10 попали:

  • Александр Усик;
  • Алексей Навальный;
  • МакSим;
  • Сергій Стерненко;
  • Адель Асанти;
  • Алек Болдуин;
  • Жан Беленюк;
  • Джо Байден;
  • Злата Огневич;
  • Андрей Ярмоленко;

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Среди людей, которые умерли в 2021 году, больше всего интересовали украинцев:

  • Принц Филипп;
  • Владимир Меньшов;
  • Жан-Поль Бельмондо;
  • Григорий Чапкис;
  • Антон Поляков.

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В категории "Фильмы" на первом месте оказалось новое кино от вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке:

  • Отряд самоубийц 2;
  • Круэлла;
  • Гнев человеческий;
  • Красное уведомление;
  • Лига справедливости Зака Снайдера;
  • После 3;
  • Босс молокосос 2;
  • Дюна;
  • Душа.

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"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит. Кроме того, украинцы интересовались, где купить:

  • Билет на поезд;
  • iPhone 13;
  • Симпл-димпл;
  • Пропуск на транспорт в Киеве;
  • Санки;
  • Сертификат о вакцинации;
  • PlayStation 5;
  • Биткоин;
  • Витамин D.

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В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. Например, украинцы хотели знать, что такое ABOBA и симпл димпл (детская игрушка). Также в ТОП-10 вошли:

  • Формалин;
  • Поп ит;
  • Локдаун;
  • Митинг;
  • Клабхаус;
  • Игра в кальмара;
  • Радужный поцелуй;
  • Фриланс.

В категории "как" победил вопрос о том, как умер Сквидвард (персонаж-осьминог из "Губки Боба").

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Вторым по популярности стал вопрос "Як вийти заміж?", третьим - "Як змінити постачальника газу?".

Также в десятку попали:

  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?

Среди самых популярных сериалов, кроме "Игра в кальмара", оказались "Атака титанов", "Трудные подростки", "Бриджертоны", "Миллионер с Рублевки" и "Папик".

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Кроме "Холостяка" и "Евровидения", в топе шоу оказались также "Холостячка 2", "Пацанки", "Игра на ТНТ" и Оскар 2021.

Напомним, в 2020 году украинцы интересовались коронавирусом, выборами в США и реалити-шоу "Холостячка".

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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