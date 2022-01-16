Леся Україна і англійська мова: топ-10 статей української Вікіпедії у 2021 році

З'явився рейтинг найпопулярніших українських статей Вікіпедії за 2021 рік – у топі опинилися тема війни, серіали, США та Київська Русь

Вікіпедія відзначила свій 21-й день народження, а український розділ – 1 млрд переглядів за рік / Фото: Українська Вікіпедія/FB

ТОП-50 популярних матеріалів зробили на день народження сервісу: Вікіпедія з'явилася на світ 15 січня 2001 року, тобто в суботу їй виповнився 21 рік.

Читайте також: ТОП-10 найгірших паролів 2021 року: що вибирають у світі та в Україні

Реклама

Зараз у Вікіпедії вже розміщено понад 58 млн статей більш ніж 300 мовами, пише її блог Вікімедіа Україна.

Платформа містить понад 1,13 млн статей українською мовою, їх у 2021 році відвідали близько 1 млрд разів, згідно зі статистикою stats.wikimedia.org.

Реклама

Список найпопулярніших матеріалів очолила стаття "Україна", вперше отримавши понад 1 млн переглядів.

Читайте також: Історичний рекорд: дитячий кліп про акул набрав 10 млрд переглядів на YouTube

На другому місці, як і у 2020 році, опинився Тарас Шевченко, на третьому – Київ, який за рік піднявся на одну сходинку.

Реклама

Цього року зріс інтерес до тематики війни, констатує адміністратор українського розділу Микола Козленко, тож українці читали статті про Збройні сили, війну на Донбасі.

Крім того, вперше у ТОП-50 статей виявилося НАТО (39-те місце, понад 220 тисяч переглядів).

Читайте також: Обігнав Google, Facebook та Netflix: найпопулярнішим сайтом у світі став TikTok

Українців також стали більше цікавити кіно та серіалами: стаття про 250 найрейтинговіших фільмів IMDb потрапила на 13-те місце.

Тим часом серіал "Величне століття" зробив Роксолану шостою за популярністю історичною особистістю.

ТОП-10 найпопулярніших статей в українській Вікіпедії за 2021 рік виглядають так:

Україна – 1 003 326 переглядів; Шевченко Тарас Григорович – 772 515 переглядів; Київ – 623 777 переглядів; Леся Українка – 571 087 переглядів; Англійська мова – 431 688 переглядів; Українська мова – 385 842 перегляди; Франко Іван Якович – 372 660 переглядів; Сполучені Штати Америки – 364 183 перегляди; Друга світова війна – 364 084 перегляди; Київська Русь – 338 542 перегляди.

Також у першу 20-ку інтересів потрапили Перша світова війна, Єлизавета II, Велика Британія, Львів, десять заповідей, Збройні сили України, Європейський союз.

Читайте також: Губка Боб, Гра в кальмара та Холостяк: що гуглили українці у 2021 році

З відомих особистостей, крім Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, у топ-20 також опинились Богдан Хмельницький (на 17-му місці) та Степан Бандера (На 19-му місці).

Цікаво, що Ілон Маск опинився на 36-му місці за популярністю, а Володимир Зеленський – лише на 40-му місці. Запит "права людини" потрапив тільки на 50-те місце.

Росія потрапила на 26-те місце, відставши від Європейського союзу на шість пунктів та від СРСР – на чотири пункти.

Читайте також: Сміх зі сльозами на очах: які смайлики стали найпопулярнішими у 2021 році

Перелік ТОП-10 найпопулярніших історичних особистостей виглядає так:

Шевченко Тарас Григорович – 772 515 переглядів; Леся Українка – 571 087 переглядів; Франко Іван Якович – 372 660 переглядів; Богдан Хмельницький – 267 095 переглядів; Бандера Степан Андрійович – 262 961 перегляд; Роксолана – 222 119 переглядів; Грушевський Михайло Сергійович – 207 683 перегляди; Ярослав Мудрий – 203 315 переглядів; Сулейман I Пишний – 192 015 переглядів; Іван Мазепа – 191 068 переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які програми були найпопулярнішими у світі у 2021 році.

Також раніше повідомлялося, як часто українці користувалися Viber 2021 року.