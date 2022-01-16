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Леся Україна і англійська мова: топ-10 статей української Вікіпедії у 2021 році

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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16 січня, 08:38
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З'явився рейтинг найпопулярніших українських статей Вікіпедії за 2021 рік – у топі опинилися тема війни, серіали, США та Київська Русь
Вікіпедія відзначила свій 21-й день народження, а український розділ – 1 млрд переглядів за рік
Вікіпедія відзначила свій 21-й день народження, а український розділ – 1 млрд переглядів за рік / Фото: Українська Вікіпедія/FB

ТОП-50 популярних матеріалів зробили на день народження сервісу: Вікіпедія з'явилася на світ 15 січня 2001 року, тобто в суботу їй виповнився 21 рік.

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Зараз у Вікіпедії вже розміщено понад 58 млн статей більш ніж 300 мовами, пише її блог Вікімедіа Україна.

Платформа містить понад 1,13 млн статей українською мовою, їх у 2021 році відвідали близько 1 млрд разів, згідно зі статистикою stats.wikimedia.org.

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Список найпопулярніших матеріалів очолила стаття "Україна", вперше отримавши понад 1 млн переглядів.

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На другому місці, як і у 2020 році, опинився Тарас Шевченко, на третьому – Київ, який за рік піднявся на одну сходинку.

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Цього року зріс інтерес до тематики війни, констатує адміністратор українського розділу Микола Козленко, тож українці читали статті про Збройні сили, війну на Донбасі.

Крім того, вперше у ТОП-50 статей виявилося НАТО (39-те місце, понад 220 тисяч переглядів).

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Українців також стали більше цікавити кіно та серіалами: стаття про 250 найрейтинговіших фільмів IMDb потрапила на 13-те місце.

Тим часом серіал "Величне століття" зробив Роксолану шостою за популярністю історичною особистістю.

ТОП-10 найпопулярніших статей в українській Вікіпедії за 2021 рік виглядають так:

  1. Україна – 1 003 326 переглядів;
  2. Шевченко Тарас Григорович – 772 515 переглядів;
  3. Київ – 623 777 переглядів;
  4. Леся Українка – 571 087 переглядів;
  5. Англійська мова – 431 688 переглядів;
  6. Українська мова – 385 842 перегляди;
  7. Франко Іван Якович – 372 660 переглядів;
  8. Сполучені Штати Америки – 364 183 перегляди;
  9. Друга світова війна – 364 084 перегляди;
  10. Київська Русь – 338 542 перегляди.

Також у першу 20-ку інтересів потрапили Перша світова війна, Єлизавета II, Велика Британія, Львів, десять заповідей, Збройні сили України, Європейський союз.

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З відомих особистостей, крім Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, у топ-20 також опинились Богдан Хмельницький (на 17-му місці) та Степан Бандера (На 19-му місці).

Цікаво, що Ілон Маск опинився на 36-му місці за популярністю, а Володимир Зеленський – лише на 40-му місці. Запит "права людини" потрапив тільки на 50-те місце.

Росія потрапила на 26-те місце, відставши від Європейського союзу на шість пунктів та від СРСР – на чотири пункти.

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Перелік ТОП-10 найпопулярніших історичних особистостей виглядає так:

  1. Шевченко Тарас Григорович – 772 515 переглядів;
  2. Леся Українка – 571 087 переглядів;
  3. Франко Іван Якович – 372 660 переглядів;
  4. Богдан Хмельницький – 267 095 переглядів;
  5. Бандера Степан Андрійович – 262 961 перегляд;
  6. Роксолана – 222 119 переглядів;
  7. Грушевський Михайло Сергійович – 207 683 перегляди;
  8. Ярослав Мудрий – 203 315 переглядів;
  9. Сулейман I Пишний – 192 015 переглядів;
  10. Іван Мазепа – 191 068 переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які програми були найпопулярнішими у світі у 2021 році.

Також раніше повідомлялося, як часто українці користувалися Viber 2021 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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