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ТОП-10 худших паролей 2021 года: что выбирают в мире и в Украине

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 ноября, 07:29
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Несмотря на постоянные предупреждения об использовании генератора паролей для создания надежных ключей, многие по-прежнему используют слабые пароли
Названы самые популярные пароли в 2021 году
Названы самые популярные пароли в 2021 году / Фото: Pixabay

NordPass выпустил новый отчет с подробным описанием 200 самых распространенных паролей за 2021 год. Второй год подряд самым популярным паролем остается 123456. Он же – самый худший.

Фактически, это был самый популярный пароль в 43 из 50 проанализированных странах, за ним следовали 123456789, 12345 (самый популярный пароль в 2019 году), qwerty и просто password. Не стоит напоминать, что взломать такой пароль можно менее, чем за секунду.

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ТОП-10 самых легких паролей в 2021 году:

"К сожалению, пароли становятся все слабее, и люди по-прежнему не соблюдают надлежащую гигиену паролей.

Важно понимать, что пароли – это ворота в нашу цифровую жизнь.

Поскольку мы проводим все больше и больше времени в Интернете, становится чрезвычайно важно лучше заботиться о нашей кибербезопасности", – прокомментировал результаты отчета генеральный директор NordPass Йонас Карклис.

Самые популярные пароли в Украине:

В зависимости от страны среди популярных паролей встречаются либо спортивные команды (Ливерпуль в Великобритании), либо известные бренды (Guinness в Ирландии).

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Также компания провела параллели в выборе паролей у женщин и мужчин. NordPass обнаружил, что женщины склонны использовать пароли, связанные с музыкой, такие как "onedirection" или "justinbieber", в то время как мужчины предпочитают такие названия групп, как "Metallica" и "slipknot".

Еще одно ключевое различие между полами заключается в том, что в целом женщины используют более позитивные и ласковые слова, в то время как мужчины больше любят использовать ненормативную лексику при создании паролей.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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