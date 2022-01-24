Украинский спутник "Сич-2" не выходит на связь: что может сделать Украина

В социальных сетях специалисты пишут, что со спутником "Сич-2-30" нет устойчивой или же совсем никакой связи

Сич-2 почему-то не занесли в базу данных США

Украинский спутник до сих пор не идентифицирован, хотя по соглашению между Украиной и США от августа 2021 года Штаты уже должны были занести его в базу.

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По состоянию на 14:00 24 января были опознаны 55 аппаратов из 105 миссии Transporter-3, но украинского среди них нет, сообщил бывший сотрудник Госкосмоса Андрей Колесник в Facebook.

Предположение о потере связи со спутником он выдвинул, исходя из того, что Украина и США подписали соглашение, согласно которому американцы обязаны его зарегистрировать.

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Первый за 10 лет космический спутник Украина запустила 13 января. Он был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 от SpaceX Илона Маска.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что связь с "Сич-2" установлена стабильная.

Как сообщалось, спутник должен сделать снимки вырубки лесов в Украине, а также собрать данные о загрязнении рек и других водоемов.