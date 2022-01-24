Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Техно

Украинский спутник "Сич-2" не выходит на связь: что может сделать Украина

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 18:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В социальных сетях специалисты пишут, что со спутником "Сич-2-30" нет устойчивой или же совсем никакой связи
Сич-2 почему-то не занесли в базу данных США
Сич-2 почему-то не занесли в базу данных США

Украинский спутник до сих пор не идентифицирован, хотя по соглашению между Украиной и США от августа 2021 года Штаты уже должны были занести его в базу.

Читайте также: "Січ" среди звезд. Украина собралась заработать на космосе

Реклама

По состоянию на 14:00 24 января были опознаны 55 аппаратов из 105 миссии Transporter-3, но украинского среди них нет, сообщил бывший сотрудник Госкосмоса Андрей Колесник в Facebook.

Предположение о потере связи со спутником он выдвинул, исходя из того, что Украина и США подписали соглашение, согласно которому американцы обязаны его зарегистрировать.

Реклама

Первый за 10 лет космический спутник Украина запустила 13 января. Он был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 от SpaceX Илона Маска.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что связь с "Сич-2" установлена стабильная.

Как сообщалось, спутник должен сделать снимки вырубки лесов в Украине, а также собрать данные о загрязнении рек и других водоемов.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34163.65

Binance Coin (BNB)

350.89

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

102.79

Theta (THETA)

2.42

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять