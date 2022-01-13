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Украинский спутник успешно запустили на орбиту

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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13 января, 21:10
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Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30" с мыса Канаверал во Флориде, США
Украинский спутник отправился работать в космос
Украинский спутник отправился работать в космос

Спутник стартовал вместе с ракетой в 17:25 по Киеву, отделение от ракеты и выход на орбиту произошли в 18:50.

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Первые изображения со спутника, как мы уже писали ранее, должны быть переданы на Землю через несколько часов после запуска.

Спутник будет делать снимки земли в видимом и инфракрасном диапазоне, в том числе, будет мониторить леса, реки и поля, – например, сможет отследить незаконную вырубку лесов в Карпатах.

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Кроме того, он соберет данные о загрязнении природы в Украине и отследит перемещение техники, в том числе военной, и кораблей у границ страны.

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Общая масса спутника составляет около 210 кг при 40 кг полезной нагрузки.

В декабре 2021 года спутник доработали и отправили в США, где Space X провела всю подготовку к его полету на ракете.

Спутник успешно интегрировали с Falcon 9 в числе других космических аппаратов, которые сегодня отправились с ней на орбиту.

Кроме того, в прошлом году нам удалось попасть в сверхсекретную лабораторию и увидеть украинский спутник, "близнец" которого уже отправился на орбиту.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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