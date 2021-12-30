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"Орбита переполнена": слова Илона Маска о месте в космосе назвали легкомысленными

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 11:46
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Эксперты оспорили утверждение основателя SpaceX Илона Маска о том, что количество спутников на орбите корректно сравнивать с автомобилями на Земле
Илону Маску объяснили, что миллиарды спутников - перебор
Илону Маску объяснили, что миллиарды спутников - перебор / Фото: Wikipedia

Дело в том, что космическим кораблям, движущимся со скоростью более 27 тысяч километров в час, нужно гораздо большее пространство, чем автомобилям.

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С учетом их скорости им нужно успевать корректировать свои орбиты, если появится опасность столкновения, передает Financial Times.

Ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл подсчитал, что при такой скорости трехсекундный промежуток оставит место только для 1000 спутников на каждой орбитальной оболочке, а не для миллиардов, как заявил ранее Маск.

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По словам Макдауэлла, потенциальные столкновения могут быть идентифицированы очень незадолго до критического момента.

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Причина в сложности расчета траектории разных спутников и в том, что изменения солнечной погоды влияют на их траектории.

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"Планирование обходного маневра для многих занимает как минимум часы, если не дни, поэтому это говорит о том, что пространство уже слишком переполнено", – подчеркнул астрофизик.

Космический аналитик Astralytical Лаура Форчик также заявила, что сравнение Маском спутников с авто на Земле было "легкомысленным". При этом аналитик добавила:

"По сути, он прав в том, что это проблема управления движением".

Странам и компаниям нужно решить, как распределять орбитальное пространство и управлять космическим движением, отметила она.

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Напомним, ранее Китай пожаловался ООН на то, что два спутника Starlink вынудили их космическую станцию уклоняться от их.

Кроме того, глава Европейского космического агентства заявил, что Илон Маск уже контролирует более трети спутников на орбите Земли.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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