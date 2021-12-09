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Илон Маск контролирует больше трети спутников на орбите – ЕС

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 06:45
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Гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупредил, что Space X будет доминировать в космической экономике
Европейское космическое агентство призвало ограничить Илона Маска
Европейское космическое агентство призвало ограничить Илона Маска

Готовность Европы помочь Маску в расширении его спутникового интернет-сервиса Starlink может навредить конкурентам в регионе.

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Об этом заявил Йозеф Ашбахер, который занял пост генерального директора ЕКА в марте, пишет Хайтек со ссылкой на Financial Times.

Гендиректор Европейского космического агентства призвал европейских лидеров прекратить позволять миллиардеру диктовать свои правила.

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После запуска Starlink 2 более 36% всех активных спутников на орбите оказались под контролем Маска, пишет Independent.

В настоящее время там находится более 1750 спутников Starlink из общего числа в 4841, при этом SpaceX планирует запустить около 42 тысяч.

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До конца 2021 года SpaceX планирует еще пять запусков, следующий намечен на сегодня, 9 декабря.

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Ранее миллиардер заявил, что сеть обеспечит "почти глобальное покрытие всего населенного мира", но в основном будет обслуживать сельские и изолированные регионы.

Напомним, ранее сообщалось, что импланты Илона Маска начнут испытывать на людях уже с 2022 года.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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