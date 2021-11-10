Вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету (фото)

Минивертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет. Он длился более 2 минуты.
Об этом сообщает NASA.
Детали полета
"Марсово вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", — сообщают в NASA.
Ingenuity сделал несколько фотографий, которые впоследствии будут переданы на Землю для их детального изучения.
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The #MarsHelicopter successfully completed its 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Preliminary localization places us within our targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon. https://t.co/gTmZnzuVOopic.twitter.com/ZV3ZQprPnw— NASA JPL (@NASAJPL) November 8, 2021
Телескоп Хаббл сфотографировал туманность Глаз Клеопатры
NASA опубликовало фото, сделанное телескопом Хаббл еще до того, как он вышел из строя. На нем изображена голубая планетарная туманность, расположенная в созвездии Эридана
Стоит отметить, что планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами – они на самом деле являются оболочками из горячего газа, выделяются красными гигантами на поздних стадиях их жизни.
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