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Вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
10 ноября, 01:08
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Снимки подробнее будут изучать сотрудники NASA
Вертолет Ingenuity поднялся в воздух более чем на 2 минуты/Коллаж: Сегодня
Вертолет Ingenuity поднялся в воздух более чем на 2 минуты/Коллаж: Сегодня

Минивертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет. Он длился более 2 минуты.

Об этом сообщает NASA.

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Детали полета

"Марсово вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", — сообщают в NASA.

Ingenuity сделал несколько фотографий, которые впоследствии будут переданы на Землю для их детального изучения.

Телескоп Хаббл сфотографировал туманность Глаз Клеопатры

NASA опубликовало фото, сделанное телескопом Хаббл еще до того, как он вышел из строя. На нем изображена голубая планетарная туманность, расположенная в созвездии Эридана

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Стоит отметить, что планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами – они на самом деле являются оболочками из горячего газа, выделяются красными гигантами на поздних стадиях их жизни.

Глаз Клеопатры. Фото: NASA
Глаз Клеопатры. Фото: NASA

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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