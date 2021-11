Вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету (фото)

Минивертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет. Он длился более 2 минуты.

Об этом сообщает NASA.

Ingenuity сделал несколько фотографий, которые впоследствии будут переданы на Землю для их детального изучения.

The #MarsHelicopter successfully completed its 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Preliminary localization places us within our targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon.