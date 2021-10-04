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На воздушном шаре – почти в космос! Туристические полеты начнутся в 2024 году

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 20:40
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Американская компания World View Enterprises разрабатывает систему, которая позволит доставить людей в стратосферу на воздушном шаре, а первые коммерческие полеты намечены на начало 2024 года
На воздушном шаре - почти в космос. Фото: worldview.space
На воздушном шаре - почти в космос. Фото: worldview.space

В программу будет входить полет длительностью от шести до восьми часов, в ходе которого пассажиры будут подняты на высоту не менее 30 километров – это в три раза выше, чем летают гражданские самолеты! Отсюда они смогут увидеть кривизну Земли на фоне темноты космоса.

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Полностью программа тура будет занимать пять дней. За это время туристы посетят различные знаковые места природной красоты и культурного и исторического значения.

Один билет в герметичную капсулу Explorer на восемь пассажиров продается за 50 тысяч долларов – значительно меньше, чем стоит полет в космос у других компаний. Например, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона продает билеты по 450 тысяч долларов.

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По словам представителей World View, путешествие в стратосферу будет достаточно плавным и мягким, чтобы быть безопасной для людей самого разного возраста и уровня подготовки.

Отмечается, что у World View уже есть заказчик на первый коммерческий рейс с экипажем. Некоммерческая организация Space For Humanity купила все места для этой дебютной миссии и заполнит их гражданскими астронавтами, пишет space.com.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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