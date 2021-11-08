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Электросамолет на 100 пассажиров и час полета будет готов к 2027 году

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 ноября, 07:23
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Полностью электрический самолет, способный перевозить 100 человек, может быть представлен уже через шесть лет! Дальность полета электросамолета составит более 700 км
Электросамолет обещают представить в 2027 году
Электросамолет обещают представить в 2027 году / Фото: REUTERS

Американский стартап Wright Electric Inc. планирует переоборудовать обычные самолеты, устанавливая на них электродвигатели с нулевым уровнем выбросов.

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Первым испытуемым станет среднеразмерный реактивный самолет BAe 146 компании British Aerospace. Его четыре реактивных двигатели будут заменены на электрические.

План компании состоит в том, чтобы исключить все выбросы при полетах на расстояние менее 1287 км.

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"Электродвигатели и контроллеры двигателей Wright Electric очень мощные и универсальные.

Помимо аэрокосмической промышленности, силовая установка Wright Electric может использоваться в других отраслях, включая морское и транспортное машиностроение, и совместима с любым источником топлива", – говорится на сайте стартапа.

Концепт электросамолета. Фото: Wright Electric

Компания обещает, что новые самолеты будут на 75% легче и на 50% меньше по размеру, при этом их можно будет адаптировать к нескольким источникам топлива, сообщает interestingengineering.com.

Новые электрические самолеты будут иметь дальность полета около одного часа или 740 км. Для сравнения, на нем спокойно можно будет слетать из Киева во Львов или Одессу.

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Кстати, авиационная промышленность производит около двух процентов всех выбросов углекислого газа в мире.

По данным Air Transport Action Group, на авиацию приходится 12 процентов выбросов CO2 от всех транспортных источников, по сравнению с 74% от автомобильного транспорта.

В 2018 году во всем мире в результате полетов было выброшено 895 миллионов тонн CO2. Во всем мире люди выбрасывают более 42 миллиардов тонн CO2.

Кстати, ранее мы писали, что летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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